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Edirne'de ormanlık alanlara girişlere izin verilmiyor

31.07.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de ormanlık alanlara girişlere izin verilmiyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlere izin verilmiyor.

Valilik tarafından ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı.

Başta Edirne Kent Ormanı olmak üzere il genelindeki ormanların girişleri duba ve şeritlerle kapatıldı. Ormanlık sahalara yetkili ve izinli kişiler dışında girişlere izin verilmiyor.

Normal zamanlarda kalabalıkların oluştuğu ormanlık alanlarda, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde beklenen aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle, ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla 30 Temmuz-31 Ağustos'ta il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkili ve izinli kişiler dışında girişler yasaklanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Edirne'de ormanlık alanlara girişlere izin verilmiyor

Edirne'de ormanlık alanlara girişlere izin verilmiyor

Edirne'de ormanlık alanlara girişlere izin verilmiyor

Edirne'de ormanlık alanlara girişlere izin verilmiyor

Edirne'de ormanlık alanlara girişlere izin verilmiyor

Edirne'de ormanlık alanlara girişlere izin verilmiyor

Edirne'de ormanlık alanlara girişlere izin verilmiyor

Edirne'de ormanlık alanlara girişlere izin verilmiyor

Edirne'de ormanlık alanlara girişlere izin verilmiyor

Edirne'de ormanlık alanlara girişlere izin verilmiyor
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