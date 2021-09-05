Ediz Bahtiyaroğlu kimdir, ölüm nedeni nedir? Ediz Bahtiyaroğlu nereliydi?

Başarılı futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu, 2012 senesinde hayatını kaybetmişti. Ediz Bahtiyaroğlu’nun futbol kariyeri araştırılıyor. Bahtiyaroğlu'nun ölüm yıldönümünde ölüm nedeni de merak ediliyor. Peki Ediz Bahtiyaroğlu kimdir?

26 yaşında hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu, başta Eskişehir olmak üzere bir çok kulübün formasını giymişti. 2012 senesinde hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu’un hayatı merak ediliyor.