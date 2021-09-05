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Ediz Bahtiyaroğlu kimdir, ölüm nedeni nedir? Ediz Bahtiyaroğlu nereliydi?

05.09.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 yaşında hayatını kaybeden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu, Eskişehir başta olmak üzere bir çok kulübün formasını giymiş bir isimdi. 2012 senesinde hayatını kaybetmiş olan Ediz Bahtiyaroğlu’nun ölüm nedeni ve hayatı merak edildi. Peki Ediz Bahtiyaroğlu kimdir, ölüm nedeni nedir? Ediz Bahtiyaroğlu nereliydi? İşte ayrıntılar...

Başarılı futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu, 2012 senesinde hayatını kaybetmişti. Ediz Bahtiyaroğlu’nun futbol kariyeri araştırılıyor. Bahtiyaroğlu'nun ölüm yıldönümünde ölüm nedeni de merak ediliyor. Peki Ediz Bahtiyaroğlu kimdir?

EDİZ BAHTİYAROĞLU KİMDİR?

26 yaşında hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu, başta Eskişehir olmak üzere bir çok kulübün formasını giymişti. 2012 senesinde hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu’un hayatı merak ediliyor.
2 Ocak 1986 senesinde Bursa’da dünyaya gelen Ediz Bahtiyaroğlu, son olarak Eskişehirspor forması giymekteydi. Pasaportundan dolayı Türkiye'de Türk statüsünde forma giyiyordu.
5 Nisan 2009'da Ankara Hilton Otel'de düzenlenen törende Gizem Yurtoğlu'yla nişanlan Ediz Bahtiyaroğlu, 5 Eylül 2012 günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Galatasaray'dan Eskişehirspor'a transfer edilmiş olan Necati Ateş de antrenman öncesinde Ediz'in 2 numaralı formasını giyerek basın toplantısına katılmış daha sonrasında tesislerde taraftarları selamlamıştı.
Ediz, futbola Bursaspor’un alt yapısında başlamıştı. Takımın başında olan Samet Aybaba Ediz'in bonservisini Bursaspor'dan satın almıştı. Süper Lig'deki ilk maçına 4 Ağustos 2006'da Galatasaray karşısında 79. dakikada oyuna girmesiyle çıkmıştı.
Başarılı isim Ediz 2011-2012 sezonunda Eskişehirspor'a transfer olmuş ve 10 maç takımının formasını giymişti.
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Eskişehirspor
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