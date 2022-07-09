Elazığ'da misafir edilen Ahıska Türkleri, Kurban Bayramı'nı kutladı

ELAZIĞ (AA) - Ukrayna'daki savaş nedeniyle tahliye edilerek aileleriyle Elazığ'daki konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkleri, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri, Elazığ Valiliği koordinesinde yerleştirildikleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nde Kurban Bayramı'nı karşıladı.

Elazığ Valisi Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, konaklama merkezini ziyaret ederek Ahıska Türkleri'nin bayramını kutladı.

Ahıska Türkü Gülseher Abuzarova, kendilerini savaş bölgesinden kurtararak Elazığ'da huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlayan Türk devletine minnet borçlu olduklarını belirtti.

İlk defa Kurban Bayramı'nı anavatanlarında kutladıklarını ve bunun için çok sevinçli olduklarını ifade eden Abuzarova, şöyle konuştu:

"Bugün anavatanımızda geçirdiğimiz bu bayramı hiç böyle geçirmemiştik, bir arada böyle bir bayram kutlamamıştık, böyle Kurban Bayramları görmemiştik. Kurbanı karşımızda kestiler, Kur'an okundu, ezan seslerini duyduk. Ukrayna'da böyle Kur'an sesi, ezan sesi işitmemiştik. Allah razı olsun herkesten, bugün bayrama ezan sesleriyle uyandık. Kurban Bayramımız çok güzel geçiyor, daha ne isteyebiliriz ki. Devlet büyüklerimizden bin kere razıyız, teşekkür ediyorum hepsine."

Zahide Demir ise Türk devletinin sayesinde bugün savaş bölgesinden uzakta huzur ve güven içerisinde anavatanlarında Kurban Bayramı'nı kutlamanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bunun için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen tüm devlet yetkililerine teşekkürlerini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Bayramımız çok güzel geçiyor, anavatanımızda ilk defa herkes bir arada böyle bir bayram kutluyoruz. Allah herkesten razı olsun. Anavatanımızda tüm Müslümanlar bir aradayız, Kur'an ve ezan sesi duyuyoruz. Bundan daha iyi bir şey olamaz ki."

Göksel Bayramoğlu da "Burada devletimizin yardımları sayesinde bayramımız çok güzel geçiyor. Allah'a hamdolsun birlik ve beraberlik içinde gerek ibadetimiz olsun gerek kurban kesimlerimiz olsun bunları birlikte yaparak güzel bir bayram geçiriyoruz. Bu yüzden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz." dedi.