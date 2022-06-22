Son duruşmada, sanık avukatlarının olay yerinde keşif yapılması talebi üzerine alınan karar uyarınca sanıklar ve avukatları ile bilirkişi heyeti, Cebeci Mahallesi'ndeki ormanlık alana geldi.

Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada olay yerinde keşif yapıldı

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