Emel Sayın Kültür Yolu Festivali'nde Ankaralılarla buluştu

Sanatçı Emel Sayın, Kültür Yolu Festivali'nde Başkentlilerle buluştu.

Festival kapsamında CSO Ada'da konser veren Emel Sayın'a, Başkentlilerin yanı sıra farklı illerden gelen sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Ankaralılara ilgi ve alkışları için teşekkür eden Sayın, "Böyle karşıladığınız için, sevginiz için teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ankara'nın yeri benim için çok farklıdır. Benim manen doğduğum yer Ankara. Bu anlamlı gecede bizleri buluşturan Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a da teşekkür ediyorum." dedi.

Vatandaşların Mevlit Kandilini de kutlayan sanatçı, kandil dolayısıyla bir ilahi söyledi.

- "Antalya'dan Emel Sayın'ı dinlemek için geldim"

Konser için Antalya'dan gelen Ayşe Alemdaroğlu, nostaljik bir gece yaşadığını belirterek, "Bizim gençliğimizin sanatçıları. Antalya'dan Emel Sayın'ı dinlemek için geldim. Eski sanatçılarımızı izlemeyi hep isteriz. Her duyduğumda geleceğim." ifadelerini kullandı.

Yine Antalya'dan gelen Ayla Dehmeli de bütün şarkılara eşlik ettiği için sesinin kısıldığını kaydederek, "Hiç eskimeyen bir sanatçı, Allah uzun ömürler versin. Ajda Pekkan'da görüşmek üzere." dedi.

Erzincan'dan konsere torunuyla gelen Leyla Eser ise duygularını, "Ruhumuz doydu. Eskiler asla eskimez." ifadesiyle dile getirdi.

Emel Sayın'ı sahnede ilk kez 17 yaşında dinleyen 84 yaşındaki Güler Kemahlı, "Bana nostaljik gece yaşattı. Çünkü aynı şarkıları dinledim. Sesi hala çok güzel." ifadelerini kullandı.

- Bebekken kendisini seven Sayın'ı annesiyle izledi

Sanatçı Sayın ile fotoğraf çektirmek isteyen Fatma Yüksel de ilk defa 1978'de Gençlik Parkı'nda kadınlar matinesi için verdiği konserde tanıştığı Sayın'ın, o zaman 6 aylık olan oğlu Osman Yüksel'i kucağına alarak sevdiğini anlattı.

Annesiyle konsere gelen ve bugün 44 yaşında olan Osman Yüksel ise "Tekrar böyle bir fırsat olunca Emel hanımı yakından görmek istedik. 'Belki fotoğraf fırsatı olur mu?' diye gelmiştik ama olmadı. Çok güzel bir konserdi. İnşallah kendisini bir gün yakından görme imkanımız olur." dedi.