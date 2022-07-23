YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Enduro tutkunları Sivas'ta düzenlenen festivalde bir araya geldi

Enduro tutkunları Sivas'ta düzenlenen festivalde bir araya geldi

23.07.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enduro tutkunları Sivas'ta düzenlenen festivalde bir araya geldi

SİVAS (AA) - Sivas'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Süper Enduro Festivali başladı.

Sivas Belediyesi ve Sivas Motor Sporları Kulübü tarafından organize edilen festivalin açılışı, Cumhuriyet Meydanı'nda Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile sporcuların katılımıyla yapıldı.

Bilgin, Kongre Müzesi bahçesinde sporcuların sunduğu gösterilerin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilki 2019'da düzenlenen Süper Enduro Festivali'ni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından tekrar Sivaslılar ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Festival kapsamında düzenlenen yarışlara 25 ilden 142 sporcu katılıyor. Sporcularımız, tozu dumana katarak 2 gün boyunca kentimize renk katacaklar. Açılışını kent meydanında yaptık, yarışlarımız Paşabahçe Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Açılışın ardından Paşabahçe Mesire Alanı'nda kurulan toprak parkurda yarışlar başladı.

Yarışmaya Konya'dan katıldığını dile getiren Sait Sürücü, "İlkine göre daha başarılı bir parkur yapılmış, çok beğendik. Bence şu ana kadar Türkiye'de yapılmış en güzel festivallerden birisi olacak. Katılım da çok yüksek, her şey çok güzel." ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla yarışları izlemeye gelen Veli Temir ise "Sivas merkezden geliyoruz. Çocuklarım çok merak etti. Hem gezelim hem de enduro sporunu izleyelim istedik. Memnun kaldık. Çok güzel organizasyon olmuş." şeklinde konuştu.

Festival yarın tamamlanacak.

Enduro tutkunları Sivas'ta düzenlenen festivalde bir araya geldi

Enduro tutkunları Sivas'ta düzenlenen festivalde bir araya geldi

Enduro tutkunları Sivas'ta düzenlenen festivalde bir araya geldi

Enduro tutkunları Sivas'ta düzenlenen festivalde bir araya geldi

Enduro tutkunları Sivas'ta düzenlenen festivalde bir araya geldi

Enduro tutkunları Sivas'ta düzenlenen festivalde bir araya geldi

Enduro tutkunları Sivas'ta düzenlenen festivalde bir araya geldi

Enduro tutkunları Sivas'ta düzenlenen festivalde bir araya geldi

Enduro tutkunları Sivas'ta düzenlenen festivalde bir araya geldi

Enduro tutkunları Sivas'ta düzenlenen festivalde bir araya geldi

Enduro tutkunları Sivas'ta düzenlenen festivalde bir araya geldi

Enduro tutkunları Sivas'ta düzenlenen festivalde bir araya geldi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:16
Öğle
12:43
İkindi
16:38
Akşam
20:01
Yatsı
21:39
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.