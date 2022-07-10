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Erzurum'da Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

10.07.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentten, 1 Ocak'tan bu yana toplam 5 bin 161 düzensiz göçmen ülkelerine yollandı

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için yoğun çalışma sürüyor.

Bu kapsamda Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezlerinde Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, otobüslere bindirilerek Göç İdaresi Müdürlüğü personeli koordinesinde ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sıkı güvenlik önlemi altında sağlık kontrollerinin ardından Erzurum Havalimanı'na getirildi.

Buradaki pasaport işlemleri tamamlanan 227 düzensiz göçmen, charter seferiyle Kabil'e gönderildi.

Erzurum'da, 7-10 Temmuz arasında, Erzurum Havalimanından Kabil'e düzenlenen 4 farklı charter seferiyle toplamda 817 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak'tan itibaren Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezlerinden, 3 bin 770 Afganistan, 1112 Pakistan ve 279 diğer uyruklardan olmak üzere toplam 5 bin 161 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi.

Erzurum'da Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

- Kentten, 1 Ocak'tan bu yana toplam 5 bin 161 düzensiz göçmen ülkelerine yollandı

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

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