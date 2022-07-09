Erzurum'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi.
Kentte vatandaşların güvenli bir şekilde şehirler ve ilçeler arası seyahat etmelerinin sağlanması amacıyla çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Doğu Anadolu Bölgesinde diğer coğrafi bölgeler üzerinde kavşak görevi gören kentin çevre illerle bağlantılı kara yolları üzerinde helikopterle havadan denetim yapıldı.
Sorumluluk bölgelerindeki araç yoğunluğunu denetleyen ekipler, Erzurum-Bingöl kara yolunda da incelemelerde bulundu.
Trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler hakkında, uygulama noktalarındaki ekiplere telsizle bildirilerek cezai işlem uygulandı.
Ekipler, özellikle Palandöken ve Çat ilçelerindeki trafik kontrol noktasında ağır tonajlı araçlar, otobüs ve otomobilleri durdurarak kontrol yaptı.
Erzurum'da helikopterle trafik denetimi
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