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Erzurum'da Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı

23.07.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümünde, Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar timi gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar'ın, kent merkezindeki Olimpiyat Parkı üzerinde yaptığı gösteri uçuşu, vatandaşların beğenisini kazandı.

Erzurum semalarındaki uçuşu izleyen vatandaşlar, ekiplerin gösterisine alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi.

Helikopterle Erzurum'un yöresel oyunu olan "Hançer barı"nı oynayan Çelik Kanatlar, büyük alkış topladı.

Gösterinin ardından helikoptere halatlarla tutunan askerler, "Üzüm salkımı" diye adlandırdığı gösteri ile alandaki vatandaşları selamladı.

Bazı vatandaşlar Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümü için yapılan yüksek performanslı gösteri hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Pilotların, uçuş sırasında zaman zaman yerden kendilerine destek olan görevli aracılığıyla yaptıkları telsiz konuşmaları ile vatandaşlara seslenmesi katılımcılardan büyük alkış aldı.

Erzurum'da Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı

Erzurum'da Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı

Erzurum'da Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı

Erzurum'da Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı

Erzurum'da Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı

Erzurum'da Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı

Erzurum'da Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı

Erzurum'da Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı

Erzurum'da Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı

Erzurum'da Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı

Erzurum'da Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı

Erzurum'da Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı

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Türk Yıldızları erzurum kongresi gösteri

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