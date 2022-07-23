Erzurum'un tarih, sanat ve kültürüne ışık tutan "şehir arşivi" açıldı

Erzurum'da, valilik, büyükşehir belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından, şehrin geçmişine ışık tutan, kültürel zenginliğini ön plana çıkaran belge, fotoğraf, gazete kupürü, defter ve tarihi mektupların yer aldığı "Erzurum Şehir Arşivi (ERŞA)" açıldı.

Hitit ve Urartular'dan Osmanlı'ya kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden kentin tarihinin sergilendiği Erzurum Kalesi önünde yer alan iki tarihi konakta, son 5 yılda birçoğu bağış olmak üzere 100 binin üzerinde tarihi belge, doküman ve fotoğraf toplandığı eserler yer alıyor.

Kentin kültürü ile tarihini anlatan belge, doküman ve fotoğrafların 100 ayrı konu başlığı altında sunulduğu ve ziyaretçilerin sanal tur platformu sayesinde Osmanlı döneminde kentteki yaşamı tanıyabilecekleri ERŞA, Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında törenle açıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, açılışta yaptığı konuşmada, tarihi mekanın çok güzel bir yer olduğunu ve birbirine çok yakın mesafede tarihi değerlerin bulunduğunu söyledi.

Tarihi yapıların, Erzurum'un, Anadolu'nun, Türk ve İslam Medeniyetinin çok önemli bir merkezi olduğunu gösterdiğine değinen Memiş, "Erzurum çok özel bir kent. Bu kent Nene Hatun'ların, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, Alvarlı Efe Hazretlerinin, Kara Fatma'ların memleketi. 23 Temmuz'dan dolayı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 58 gün ev sahipliği yapmış ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir iliz. Dolayısıyla biz kendi tarihimizle ne kadar övünürsek o kadar azdır. Bu tür mekanları açmak bizim vazifemizdir." diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ise 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümünde çok anlamlı bir açılışın yapıldığını belirtti.

Valilik, belediye ve üniversitenin iş birliğinin çok anlamlı olduğunu dile getiren Akdağ, şöyle konuştu:

"Biz Erzurum'da uzunca zamandan beri kurumlar arasında çok olumlu çalışma gerçekleştiriyoruz ve bu her geçen gün Erzurum'un gelişmesine büyük katkı veriyor. Şehrimizi ve tarihimizi ortaya çıkaracak şekilde yeniden düzenlemeye devam edeceğiz. Erzurum, Cumhuriyetin kuruluşuna öncülük etmiş, geçmişte Selçuklu, Saltuklu ve Osmanlı'da buranın Anadolu'nun Türk yurdu olmasına katkı vermiş bir şehir. Erzurum için konuşulanların hamasi ifadeler olmadığını biraz tarihe derinlemesine vakıf oldukça iyice anlıyoruz. Erzurum, aslında Anadolu'nun Müslüman Türk yurdu olması için kurulan ilk merkez. Tarih boyunca da buranın bir Müslüman Türk yurdu olarak kalması için elinden geleni yapmış bir şehir. Dolayısıyla böyle bir şehrin arşivine önem vermek, o arşivi tamamen gün yüzüne çıkarmak gerekir."

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da ERŞA'nın ETÜ bünyesinde kurulduktan sonra 9 Şubat 2021'de Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen konaklara taşındığını söyledi.

Projeye KUDAKA ve Yakutiye Belediyesi'nin de katkıları olduğunu bildiren Çakmak, "Bu müessesin hayata geçmesiyle aslında hem tarihin de hem de teknolojinin bir araya getirildiği bir kurum oldu. Gezdiğinizde içeride birçok alanın çok hassasiyet ve dikkatle hayata geçirildiğini göreceksiniz. Arşivimizin kuruluşunda büyük emeği olan Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu hocamız ve ekibi burada gece gündüz çalıştılar, tarihi vesikaları bir araya getirdiler, sınıflandırdılar ve çok güzel bir tarihi arşiv hayata geçirilmiş oldu." değerlendimesini yaptı.

Konuşmanın ardından protokol açılışı yapılan ERŞA'da incelemede bulundu.

Açılışa, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve vatandaşlar katıldı.