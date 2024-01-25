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Eski Trabzonsporlu Nenad Bjelica, Sane’ye iki kez tokat attı; kırmızı kartla oyundan atıldı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.01.2024 07:38 | Son Güncelleme:
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Almanya Bundesliga’nın 13’üncü hafta erteleme maçında Bayern Münih, sahasında Union Berlin’i 1-0 mağlup etti. Maçın ikinci yarısında bir pozisyonda yaşanan tartışmanın ardından Sane'ye tokat atan eski Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, kırmızı kartla oyundan atıldı.

Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Bayern Münih, ligde 13'üncü haftanın erteleme maçında Allianz Arena’da bu sezon başında Trabzonspor’u da çalıştıran Hırvat teknik adam Nenad Bjelica’nın yönettiği Union Berlin’i konuk etti. Ev sahibi, mücadeleyi Raphael Guerreiro’nun golüyle 1-0 kazandı.

LEROY SANE'YE TOKAT ATTI

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Ancak maçın ikinci yarısında müsabakanın önüne geçen bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 74’üncü dakikasında taç kullanmaya giden Leroy Sane ile Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica arasında gerginlik meydana geldi. Topu hızlı oyuna sokmak isteyen Sane’ye engel olan Bjelica, ikili arasındaki tartışmanın ardından Bayern Münihli futbolcuya tokat attı. Bu olayın ardından saha kenarında gerginlik yaşanırken Hırvat teknik adam direkt kırmızı kart gördü. Leroy Sane ise sarı kartla cezalandırıldı.

"HATA YAPTIM"

Karşılaşma sonrası konuşan Nenad Bjelica, "Topu Leroy Sane'ye vermeye çalıştım ve o sırada beni itti. Sonrasında bir hata yaptım." dedi.

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