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EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri başladı

15.06.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri başladı

EXPO Hatay'da, "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Antakya Kisecik EXPO alanında düzenlenen "Kore Kültür Haftası" etkinliğinde, Kore Mutfağı Uzmanı Kim Tae Yong, Gastronomi Akademisi Mutfak Salonu'nda Kore Cumhuriyeti yemek kültürünü içeren "K-Food" gösterisi sundu.

Etkinlikte, K-Food Workshop ve K-Beauty gösterileri de gerçekleştirildi.

Kore Kültür Haftası, 17 Haziran’a kadar sürecek ve hafta boyunca ok gösterisi, Tuho oyunu, Beona çevirme, Kendama çevirme, Jegi-chagi, Kore geleneksel çalgı deneyimi ve el sanatı etkinlikleri düzenlenecek.

Etkinlik sonunda Koreli müzik grubu Ciipher, K-Pop konseri verecek.

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri başladı

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri başladı

EXPO Hatay’da “Kore Kültür Haftası” etkinlikleri başladı

EXPO Hatay’da “Kore Kültür Haftası” etkinlikleri başladı

EXPO Hatay’da “Kore Kültür Haftası” etkinlikleri başladı

EXPO Hatay’da “Kore Kültür Haftası” etkinlikleri başladı

EXPO Hatay’da “Kore Kültür Haftası” etkinlikleri başladı

EXPO Hatay’da “Kore Kültür Haftası” etkinlikleri başladı

EXPO Hatay’da “Kore Kültür Haftası” etkinlikleri başladı

EXPO Hatay’da “Kore Kültür Haftası” etkinlikleri başladı

EXPO Hatay’da “Kore Kültür Haftası” etkinlikleri başladı

EXPO Hatay’da “Kore Kültür Haftası” etkinlikleri başladı

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