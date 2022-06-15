Kore Kültür Haftası, 17 Haziran’a kadar sürecek ve hafta boyunca ok gösterisi, Tuho oyunu, Beona çevirme, Kendama çevirme, Jegi-chagi, Kore geleneksel çalgı deneyimi ve el sanatı etkinlikleri düzenlenecek.

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri başladı

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