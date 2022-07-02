Eyüpspor'dan transfer şov! Milli kaleci Harun Tekin de furyaya katıldı...

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak ve Süper Lig'e yakselecek bir kadro oluşturmak isteyen Eyüpspor, adeta imza şov yaptı. İbrahim Üzülmez yönetimindeki takıma gün içinde 12 futbolcu takviyesi yapıldı.
EYÜPSPOR'UN TRANSFERLERİ
HARUN TEKİN
İstanbul ekibi, Kasımpaşa'dan 33 yaşındaki kaleci Harun Tekin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
UĞUR DEMİROK
UĞUR DEMİROK - Eyüpspor, savunma hattını tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Eflatun sarılı ekip Kayserispor'dan stoper Uğur Demirok'u renklerine bağladı.
ALPASLAN ÖZTÜRK
Eyüpspor'un bir başka flaş transferi Alpaslan Öztürk oldu. Galatasaray'da süre almakta zorlanan 28 yaşındaki futbolcu yeni sezonda takımının Süper Lig yarışında en büyük kozlarından biri olacak.
EMEKA EZE
Geçen sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla 16 gol atarak 1. Lig gol krallığında 2. sırayı alan Emeka Eze, Eyüpspor kadrosuna katıldı.
İBRAHİM AKDAĞ
Daha önce kariyerinde Ümraniyespor, BB Erzurumspor, Ankaragücü ve Kayserispor formaları giyen 30 yaşındaki İbrahim Akdağ'ın yeni durağı Eyüpspor oldu.
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