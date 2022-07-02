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Eyüpspor'dan transfer şov! Milli kaleci Harun Tekin de furyaya katıldı...

02.07.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Süper Lig adına atağa kalktı. Eflatun sarılı kulüp, 10 saatte tam 11 transfer açıklamıştı. Süper Lig'e çıkabilmek için iddialı bir kadro kurmaya başlayan İstanbul ekibi son olarak milli formayı da giyen eski Fenerbahçeli Harun Tekin ile sözleşme imzaladı.

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak ve Süper Lig'e yakselecek bir kadro oluşturmak isteyen Eyüpspor, adeta imza şov yaptı. İbrahim Üzülmez yönetimindeki takıma gün içinde 12 futbolcu takviyesi yapıldı.

EYÜPSPOR'UN TRANSFERLERİ

HARUN TEKİN

HARUN TEKİN
İstanbul ekibi, Kasımpaşa'dan 33 yaşındaki kaleci Harun Tekin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

UĞUR DEMİROK

UĞUR DEMİROK
UĞUR DEMİROK - Eyüpspor, savunma hattını tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Eflatun sarılı ekip Kayserispor'dan stoper Uğur Demirok'u renklerine bağladı.

ALPASLAN ÖZTÜRK

ALPASLAN ÖZTÜRK
Eyüpspor'un bir başka flaş transferi Alpaslan Öztürk oldu. Galatasaray'da süre almakta zorlanan 28 yaşındaki futbolcu yeni sezonda takımının Süper Lig yarışında en büyük kozlarından biri olacak.

EMEKA EZE

EMEKA EZE
Geçen sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla 16 gol atarak 1. Lig gol krallığında 2. sırayı alan Emeka Eze, Eyüpspor kadrosuna katıldı.

İBRAHİM AKDAĞ

İBRAHİM AKDAĞ
Daha önce kariyerinde Ümraniyespor, BB Erzurumspor, Ankaragücü ve Kayserispor formaları giyen 30 yaşındaki İbrahim Akdağ'ın yeni durağı Eyüpspor oldu.
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