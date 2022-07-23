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Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

23.07.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çırçır Mahallesi Başak Sokak'ta ilerleyen 34 UL 8638 plakalı hafriyat kamyonu, yokuştan inerken sürücü Ömer Eşk'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

Sokaktan hızlı bir şekilde Atatürk Caddesi'ne gelen kamyon, duvarına çarptığı Asım Yıldız Parkı'nda devrildi.

Kazada yaralanan sürücü çevredekiler tarafından araçtan çıkarılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun kasasında bulunan toprak da iş makinesi tarafından boşaltıldı.

Ekiplerin kamyonu kaldırma çalışması devam ediyor.

Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

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İstanbul hafriyat kamyonu

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