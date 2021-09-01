Falcao'ya ödenecek miktar belli oldu

Galatasaray, Radamel Falcao'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Kolombiyalı golcü, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya imza atacak.

Kulüp, "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yapmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda oynadığı 2 sezonda 150 milyon lira maliyeti olan Falcao'nun ayrılık maliyeti de belli oldu.

Milliyet'in haberine göre İspanyol ekibi Vallecano, 35 yaşındaki golcünün maaşının 2 milyon Euro'luk kısmını öderken, Galatasaray ise 3 milyon Euro'luk kısmını ödeyecek. 35 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 43 maçta 20 gol ve 3 asist üretti.

EŞİ PAYLAŞMIŞTI

Yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron, 22 Ağustos'ta Instagram hesabından, "Bu hafta gidiyoruz, hep birlikte" mesajını paylaştı. Burak Elmas, Falcao'nun Galatasaray'a yıllık 9,5 milyon Dolar maliyeti olduğunu açıklamıştı.