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Fatih Terim'e en yakınından büyük darbe! Sosyal medya yıkılıyor

21.09.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim'in Netflix'te yayınlanan belgeselinde Hasan Şaş, Bülent Korkmaz ve Tugay Kerimoğlu gibi isimlerin yer almaması dikkatlerden kaçmamıştı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre bu üç isim Terim'in belgeseline gelmeyi kabul etmediği ileri sürüldü. Terim ile aralarının bozulduğu yazılan bu isimlerle ilgili ortaya birçok konu atıldı. İşte tüm detaylar...

Fatih Terim'in Netflix'te yayınlanan belgeseli ses getirmeye devam ediyor. Bazı kesimler tarafından beğenilmeyen belgeselde dikkatlerden kaçmayan konu hakkında ortaya flaş iddialar atıldı.

HASAN ŞAŞ, BÜLENT KORKMAZ VE TUGAY KERİMOĞLU...

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Bu üç ismin belgesele katılma teklifini reddettiği iddia edildi. Özellikle Fatih Terim ile daha yakın olan ve uzun süre yardımcılığını yapan Hasan Şaş, "3 yıldır futbol camiasına çok uzağım. Artık futbolla ilgilenmiyorum ve futbolla ilgili de bir kariyer planlamıyorum. Bu nedenle hiçbir yerde futbol konuşmuyorum, bundan sonra da konuşmayacağım." diyerek teklifi reddettiği öne sürüldü. Bu da Fatih Terim ile Hasan Şaş'ın arasının bozuk olduğu yönünde iddiaların ortaya atılmasına yol açtı.

"FATİH HOCA MEKTUP YAZMIŞ"

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Mehmet Demirkol, Netflix'te yayınlanan Fatih Terim belgeselinin tamamen zaman kaybı olduğunu ifade etti. Demirkol "Tamamen zaman kaybı. İşim olmasa bırakırdım. Bu belgesel değil. Fatih Hoca mektup yazmış. Yani kendi sevenlerine, Galatasaraylılara, merak edenlere, Floransa'dakilere... Yani demiş ki "Arkadaşlar ben sizi seviyorum, beraber işler yaptık. Böyle bir maceraydı bu. İşte ben de Adana'dan çıktım. Floransa'da kahraman oldum. Türkiye'de kahraman oldum. Türk futbolunun en iyi teknik direktörü oldum, tartışmasız. Ben de size bir mektup yazıyorum."

İŞTE FATİH TERİM'İN BELGESİNDEN BAZI KESİTLER... (Görüntüler Netflix'den alınmıştır)

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Fatih Terim Netflix Hasan Şaş Kylie Jenner
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