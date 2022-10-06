Fenerbahçe AEK'yı 2-0 mağlup etti! Sarı Lacivertliler hata yapmadı

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, AEK ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz oyunun 90 dakikasını domine ederken, karşılaşmadan da 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Sarı-Lacivertliler'in goller 26. dakikada Batshuayi'den gelirken, 2. golü mücadelenin 79. dakikada Mamas kendi kalesine kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe gruptaki puanını 7'ye yükseltirken, AEK 3 puanda kaldı. Fenerbahçe 4. hafta karşılaşmasında 13 Ekim Perşembe günü AEK ile bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek.

GRUPTA İLK KEZ GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda ilk kez gol yemeden galip geldi. Gruptaki ilk maçında Dinamo Kiev'i sahasında 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2. maçında deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ise 2-0 galip gelerek ilk kez gol yemedi. Öte yandan sarı-lacivertliler, grubundaki 3 maçta da rakip fileleri 2'şer kez havalandırarak 6 gol sevinci yaşadı.

ARDA GÜLER, SON DAKİKALARDA ŞANS BULDU

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler, AEK Larnaca karşısında son dakikalarda oyuna dahil oldu. Genç futbolcu, 88. dakikada Michy Batshuayi'nin yerine oyuna dahil olurken, taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU!

1) Fenerbahçe - 7 Puan

2) Rennes - 7 Puan

3) AEK - 3 Puan

4) Dinamo Kiev - 0 Puan

JESUS'TAN ROTASYON!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca'yı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada 6 farklı ismi ilk 11'de değerlendirirken, 4'lü savunma düzenini tercih etti.

Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Enner Valencia'yı yedek soyunduran tecrübeli çalıştırıcı, Willian Arao'yu ise kadroya almadı.

Deneyimli teknik adam, bu isimlerine yerine ise Bright Osayi-Samuel, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Emre Mor, Diego Rossi ve Michy Batshuayi'yi 11'de değerlendirdi.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Arda Güler ve Miha Zajc yedekler arasında yer aldı.

ARAO, RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Willian Arao, AEK Larnaca karşısında riske edilmedi. Sarı-lacivertlilerde maçın son antrenmanında yer alamayan Arao'nun kas ağrısının bulunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş da AEK Larnaca karşısında takımlarını yalnız bıraktı.

TARAFTARLAR MAÇA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon her maçta olduğu gibi AEK Larnaca maçına da yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın hafta içinde ve geç saatte oynanmasına rağmen stadın tamamına yakınını doldurdu. Taraftarlar, müsabaka öncesi futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak onlara sevgi gösterisinde bulundu.