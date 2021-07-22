Fenerbahçe Beto'yu kiralamak istiyor

Forvet transferinde nokta atışı yapmak isteyen Fenerbahçe'de Sörloth ve Cornelius'un ardından sürpriz bir isim gündeme geldi.

Portekiz'in A Bola Gazetesi'nde yer alan habere göre; Portimonense forması giyen Beto ile ilgilenmeye başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın bağlantılarının yardımıyla girişimlerini hızlandırdı. Serbest kalma maddesi 40 milyon Euro olan Beto'yu kiralamak isteyen Kanarya, Wolfsburg, E.Frankfurt, Leverkusen, Napoli, Milan, Lille gibi takımların da yakından takip ettiği 23 yaşındaki forvet için Pereira'yı koz olarak kullanıyor.

KARTAL YAKINDAN İLGİLENMİŞTİ

Beto için Portekiz basınında daha önce Beşiktaş'ın bir teklif yaptığı ve reddedildiği iddia edilmişti. Siyah-beyazlı takım, Beto konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçen sezon Portimonense formasıyla 31 karşılaşmaya çıkan 1.94'lük dev forvet 11 gol atıp 3 de asist yaptı.

Beto bu performansıyla Avrupa takımlarının da dikkatini çekmişti. Portekizli, oyuncunun 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre Beto'nun piyasa değeri 5 milyon Euro.

GABON'DAN BOUPENDZA İDDİASI

Öte yandan Gabon basınına göre de F.Bahçe, golcü oyuncu Boupendza için Avrupa'nın devleriyle yarışta... Gabon Media Time'ın iddiasına göre; sarı lacivertli takım, 24 yaşındaki yıldız için Atalanta, Fiorentina, Watford, Lyon ve Celtic ile kıyasıya bir rekabete girdi.

Boupendza'nın bu yaz Hatayspor'dan çok büyük ihtimalle ayrılarak bu takımlardan birine gideceği öne sürüldü. Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan ise "Boupendza'nın talipleri var ama kesinleşmiş bir durum yok" ifadelerini kullandı.

(AKŞAM)