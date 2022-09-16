Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Bedavaya dünya devine gidebilir

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın geleceği merak konusu olmuş durumda. Sözleşmesinin bitmesine çok az bir süre kalmasına rağmen kontratı yenilenmeyen yıldız oyuncunun akıbetinin ne olacağı bilinmiyor.

AJAX GÖZÜNÜ DİKTİ

Ocak ayında serbest statüye geçecek Altay Bayındır için Ajax kulübü şimdiden temsilcilerine görev verdi. Yıldız kalecinin performansını takip eden dünya devinin yetkilileri olumlu rapor verdi. Fenerbahçe ile anlaşılamaması durumunda araya girmeye hazırlanan Ajax, Altay Bayındır transferinde ısrarcı.

FENERBAHÇE'DEN KONTRAT ÖNERİSİ

Fenerbahçe'nin Altay'ı kaybetmemek için yıldız oyuncuya 5 yıllık kontrat önereceği iddia edildi. Henüz net bir karar vermeyen sarı-lacivertli yönetim, Ajax haberlerinin basına çıkmasının ardından bu konuyu hızlı bir şekilde bitirmek istiyor.