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Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Bedavaya dünya devine gidebilir

16.09.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Altay Bayındır bilmecesi yaşanıyor. 30 Haziran 2023 tarihinde sözleşmesi bitecek yıldız oyuncuyla henüz mukavele imzalanmadı. Hal böyle olunca dünyanın gözde kulüpleri Altay'a gözünü dikti. Ocak ayında serbest statüye geçecek Altay Bayındır için en ön sırada olan Ajax, Altay'ı şimdiden izlemeye aldı.

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın geleceği merak konusu olmuş durumda. Sözleşmesinin bitmesine çok az bir süre kalmasına rağmen kontratı yenilenmeyen yıldız oyuncunun akıbetinin ne olacağı bilinmiyor.

AJAX GÖZÜNÜ DİKTİ

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Ocak ayında serbest statüye geçecek Altay Bayındır için Ajax kulübü şimdiden temsilcilerine görev verdi. Yıldız kalecinin performansını takip eden dünya devinin yetkilileri olumlu rapor verdi. Fenerbahçe ile anlaşılamaması durumunda araya girmeye hazırlanan Ajax, Altay Bayındır transferinde ısrarcı.

FENERBAHÇE'DEN KONTRAT ÖNERİSİ

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Fenerbahçe'nin Altay'ı kaybetmemek için yıldız oyuncuya 5 yıllık kontrat önereceği iddia edildi. Henüz net bir karar vermeyen sarı-lacivertli yönetim, Ajax haberlerinin basına çıkmasının ardından bu konuyu hızlı bir şekilde bitirmek istiyor.

ALTAY BAYINDIR FOTOĞRAFLARI

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