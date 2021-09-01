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Fenerbahçe'de Lemos'la da yollar ayrıldı

01.09.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü kadroda düşünülmeyen Mauiricio Lemos'un takımdan gönderildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Lemos'un ayrıldığını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:

"Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı. Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika'nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz."

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Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mauricio Lemos
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ulllan bu emre takımı adeta çöp yuvasına dondurmus be kac gundur gonder gonder bitmiyor

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