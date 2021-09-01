Fenerbahçe'de Lemos'la da yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Lemos'un ayrıldığını açıkladı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:
"Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı. Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika'nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz."
SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER
BURAK KAPACAK
Bursaspor --> Fenerbahçe
EMİN ORTAKAYA
Gençlerbirliği --> Fenerbahçe
SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray
ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray
AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
Okuyucu Yorumları 1 yorum