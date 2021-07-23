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Fenerbahçe'de sürpriz Caleb Ekuban iddiası

23.07.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da kampa zamanında gelmediği için tartışma konusu olan Ekuban'la ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Gana basını, Caleb Ekuban'ın, Trabzonspor'dan emekli olduğunu ve artık yola devam etmeyeceğini duyurdu.

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FENERBAHÇE DE DAHİL 4 KULÜPTEN TEKLİF

Ganalı futbolcunun ayrılmak için Trabzonspor'dan izin istediği, Fenerbahçe, Genoa, Sampdoria ve St.Etienne'den gelen teklifli erden birini kabul edeceği kaydedildi.

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BONSERVİSİ İÇİN YÖNETİMLE GÖRÜŞÜYOR

1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ekuban'ın, bonservisini almak için Karadeniz ekibinin yönetimiyle görüştüğü de vurgulandı.

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

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LIONEL CAROLE
Strasbourg -> Kayserispor Bonservis: Bedelsiz

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Başakşehir -> Beşiktaş Bonservis: Bedelsiz

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LUCAS CASTRO
Fatih Karagümrük -> Adana Demirspor Bonservis: Açıklanmadı

BARIŞ ALPER YILMAZ

BARIŞ ALPER YILMAZ
Ankara Keçiörengücü -> Galatasaray Bonservis: 1.5 milyon Euro
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Caleb Ekuban
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