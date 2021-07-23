Fenerbahçe'de sürpriz Caleb Ekuban iddiası

Gana basını, Caleb Ekuban'ın, Trabzonspor'dan emekli olduğunu ve artık yola devam etmeyeceğini duyurdu.

FENERBAHÇE DE DAHİL 4 KULÜPTEN TEKLİF

Ganalı futbolcunun ayrılmak için Trabzonspor'dan izin istediği, Fenerbahçe, Genoa, Sampdoria ve St.Etienne'den gelen teklifli erden birini kabul edeceği kaydedildi.

BONSERVİSİ İÇİN YÖNETİMLE GÖRÜŞÜYOR

1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ekuban'ın, bonservisini almak için Karadeniz ekibinin yönetimiyle görüştüğü de vurgulandı.