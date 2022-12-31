Fenerbahçe'de yeni yıl öncesi transfer kararı! Jesus'tan herkese ters köşe, valizini topluyordu...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yakaladığı başarılı grafik ile sezon sonunda kupayı müzesine götürmek istiyor.
Geride kalan 16 haftada topladığı 32 puanla zirveyi 1 puan geriden takip eden Sarı-Lacivertliler, 12 Ocak tarihinde başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi temaslarını sıklaştırırken, kadroya katılacak isimlerin yanı sıra gönderilmesi beklenen bazı isimler için de çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-Lacivertliler'de sezon başında takımdan ayrılması beklenen isimlerden olan Serdar Dursun, forma şansı bulmakta zorlanırken, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yeni yıl öncesi golcü oyuncu için beklenmedik bir karar verdi.
Antalya kampının ve oynanan hazırlık maçlarının en iyi isimlerinden olan tecrübeli oyuncu, son Hatayspor maçında da gol atarak moralini iyice yükseltti. Bir dönem takımdan ayrılmayı bile düşünen Serdar, sezon sonuna kadar kesin olarak Fenerbahçe'de kalmak istiyor.
Yönetim de Joao Pedro'nun sakatlığından sonra kadroda yerli bir alternatif forvet görmek isterken elinde bulunan Serdar Dursun ile yola devam etmekte karar aldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de bu sezon 13 maça çıkan deneyimli futbolcu, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.