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Fenerbahçe'de yeni yıl öncesi transfer kararı! Jesus'tan herkese ters köşe, valizini topluyordu...

31.12.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, 12 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını hızlandırmış durumda. Sarı-Lacivertliler ocak ayında yapacağı takviyeler merakla beklenirken, halihazırda kadroda bulunan bazı isimlerle de yollarını ayırması bekleniyor. Bu isimlerden olan Serdar Dursun için Jorge Jesus'tan flaş bir karar geldi. İşte detaylar...

Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yakaladığı başarılı grafik ile sezon sonunda kupayı müzesine götürmek istiyor.

Geride kalan 16 haftada topladığı 32 puanla zirveyi 1 puan geriden takip eden Sarı-Lacivertliler, 12 Ocak tarihinde başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi temaslarını sıklaştırırken, kadroya katılacak isimlerin yanı sıra gönderilmesi beklenen bazı isimler için de çalışmalarını sürdürüyor.

YENİ YIL ÖNCESİ KARAR! 

YENİ YIL ÖNCESİ KARAR! 

Sarı-Lacivertliler'de sezon başında takımdan ayrılması beklenen isimlerden olan Serdar Dursun, forma şansı bulmakta zorlanırken, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yeni yıl öncesi golcü oyuncu için beklenmedik bir karar verdi.

HAZIRLIK MAÇLARININ EN İYİSİ... 

HAZIRLIK MAÇLARININ EN İYİSİ... 

Antalya kampının ve oynanan hazırlık maçlarının en iyi isimlerinden olan tecrübeli oyuncu, son Hatayspor maçında da gol atarak moralini iyice yükseltti. Bir dönem takımdan ayrılmayı bile düşünen Serdar, sezon sonuna kadar kesin olarak Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

TERS KÖŞE 

TERS KÖŞE 

Yönetim de Joao Pedro'nun sakatlığından sonra kadroda yerli bir alternatif forvet görmek isterken elinde bulunan Serdar Dursun ile yola devam etmekte karar aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de bu sezon 13 maça çıkan deneyimli futbolcu, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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