Fenerbahçe'de yeni yıl öncesi transfer kararı! Jesus'tan herkese ters köşe, valizini topluyordu...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yakaladığı başarılı grafik ile sezon sonunda kupayı müzesine götürmek istiyor.

Geride kalan 16 haftada topladığı 32 puanla zirveyi 1 puan geriden takip eden Sarı-Lacivertliler, 12 Ocak tarihinde başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi temaslarını sıklaştırırken, kadroya katılacak isimlerin yanı sıra gönderilmesi beklenen bazı isimler için de çalışmalarını sürdürüyor.