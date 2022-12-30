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Fenerbahçe'den transfer! Sarı-Lacivertliler 23 yaşındaki oyuncusu İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzattı

30.12.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl Jorge Jesus ile şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe, transferde harekete geçti. İlk hamlesini iç transfer ile yapan Sarı-Lacivertliler 23 yaşındaki genç oyuncusu İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzattı. İşte detaylar...

İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de 16 hafta geride kalırken, 12 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi kulüpler temaslarını sıklaştırmış durumda. Bu kulüplerden biri de bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe...

YENİ SÖZLEŞME 

YENİ SÖZLEŞME 

Sarı-Lacivertliler birçok isimle görüşmelerine devam ederken, iç transferde ilk hamle geldi. Trt Spor'un haberine göre Fenerbahçe, sözleşmesi 2025'te bitecek 23 yaşındaki futbolcu İsmail Yüksek ile ile 2027'ye kadar anlaşma sağladı.

JESUS PARTLATTI 

JESUS PARTLATTI 

Jorge Jesus'un takımın başına gelişiyle birlikte takımın önemli bir parçası olan Yüksek, Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 16 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

KUNTZ'UN DİKKATİNİ ÇEKTİ

KUNTZ'UN DİKKATİNİ ÇEKTİ

 Jorge Jesus’un kendisini verdiği şansı iyi değerlendiren 23 yaşındaki futbolcu bu performansıyla bu yıl ay yıldızlı formayı da 4 kez giymeyi başardı. İsmail’in performansıyla birlikte piyasa değerinde de ciddi bir artış oldu. Haziran ayında Fenerbahçe’ye döndüğünde 350 bin Euro olan değeri eylül ayında 2.3 milyon Euro’ya ekim sonunda ise 4.8 milyon Euro’ya kadar çıktı.

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