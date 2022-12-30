Fenerbahçe'den transfer! Sarı-Lacivertliler 23 yaşındaki oyuncusu İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzattı

Süper Lig'de 16 hafta geride kalırken, 12 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi kulüpler temaslarını sıklaştırmış durumda. Bu kulüplerden biri de bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe...
Sarı-Lacivertliler birçok isimle görüşmelerine devam ederken, iç transferde ilk hamle geldi. Trt Spor'un haberine göre Fenerbahçe, sözleşmesi 2025'te bitecek 23 yaşındaki futbolcu İsmail Yüksek ile ile 2027'ye kadar anlaşma sağladı.
Jorge Jesus'un takımın başına gelişiyle birlikte takımın önemli bir parçası olan Yüksek, Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 16 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Jorge Jesus’un kendisini verdiği şansı iyi değerlendiren 23 yaşındaki futbolcu bu performansıyla bu yıl ay yıldızlı formayı da 4 kez giymeyi başardı. İsmail’in performansıyla birlikte piyasa değerinde de ciddi bir artış oldu. Haziran ayında Fenerbahçe’ye döndüğünde 350 bin Euro olan değeri eylül ayında 2.3 milyon Euro’ya ekim sonunda ise 4.8 milyon Euro’ya kadar çıktı.