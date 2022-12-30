Fenerbahçe'den transfer! Sarı-Lacivertliler 23 yaşındaki oyuncusu İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzattı

KUNTZ'UN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Jorge Jesus’un kendisini verdiği şansı iyi değerlendiren 23 yaşındaki futbolcu bu performansıyla bu yıl ay yıldızlı formayı da 4 kez giymeyi başardı. İsmail’in performansıyla birlikte piyasa değerinde de ciddi bir artış oldu. Haziran ayında Fenerbahçe’ye döndüğünde 350 bin Euro olan değeri eylül ayında 2.3 milyon Euro’ya ekim sonunda ise 4.8 milyon Euro’ya kadar çıktı.