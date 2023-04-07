Fenerbahçe Kayserispor maçının ardından Jorge Jesus'a eleştiri! "Karizması zayıfladı, Guardiola bile..."

"JESUS'TAN HESAP SORDULAR" (Uğur Meleke/Hürriyet)

"Dünya Kupası öncesi "ideal 11’i yok, ideal 25’i var" diye övdüğümüz Jesus, turnuva sonrası 13-14 oyuncuyla almaya kalktı tüm yolu. Birçok oyuncu paslandı kulübede. Dün Kayserispor karşısında bu paslananlardan üçü, Alioski, Emre Mor ve Serdar Dursun başroldelerdi. Alioski’yle Serdar Dursun arzuları, çabaları, zaman zaman da kaliteleriyle Avrupa listesinde yer almamanın hesabını sordular adeta! Alioski-Serdar Dursun dışında dünün bir başka gözü parlayan ismi de hareketliliğiyle her hücumun içinde yer alan Emre Mor’du. Emre bir golde Valencia’yı, birinde de Serdar’ı istasyon olarak kullanarak kolektif işlerde de geliştiğinin sinyalini verdi bir bakıma."