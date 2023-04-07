Fenerbahçe Kayserispor maçının ardından Jorge Jesus'a eleştiri! "Karizması zayıfladı, Guardiola bile..."

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Kayserispor ile karşı karşıya gelirken, mücadele Sarı-Lacivertlilert'in 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.
"Dünya Kupası öncesi "ideal 11’i yok, ideal 25’i var" diye övdüğümüz Jesus, turnuva sonrası 13-14 oyuncuyla almaya kalktı tüm yolu. Birçok oyuncu paslandı kulübede. Dün Kayserispor karşısında bu paslananlardan üçü, Alioski, Emre Mor ve Serdar Dursun başroldelerdi. Alioski’yle Serdar Dursun arzuları, çabaları, zaman zaman da kaliteleriyle Avrupa listesinde yer almamanın hesabını sordular adeta! Alioski-Serdar Dursun dışında dünün bir başka gözü parlayan ismi de hareketliliğiyle her hücumun içinde yer alan Emre Mor’du. Emre bir golde Valencia’yı, birinde de Serdar’ı istasyon olarak kullanarak kolektif işlerde de geliştiğinin sinyalini verdi bir bakıma."
"Emre Mor'un gollerinden sonra gelen "Yönetim istifa" tezahüratları ile öfkesi dinmemiş, maç seyretmeye değil duygularını açıklamaya gelenlerin "hesap gecesi" çıktı karşımıza. Bütün gün mesajlar, twitler kombinesini devretmek isteyenlerle doluydu. Fenerbahçe taraftarı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu ve bunun acısını kimden çıkaracağını şaşırmıştı."
"Arao'nun "Jesus Brezilya'ya çok uygun" dediği için topla buluştuğunda protesto edildi. Ne deseydi? Mesela Icardi'ye Okun Buruk'u sorsalar, "Roma'yı şampiyonluğa oynatır" dese, hain mi olacaktı? Ama dedik ya, tribünler maçın değil içini soğutmanın peşinde."
"Fenerbahçe takım değil de adı “Sarı” soyadı “lacivert” bir adam olsa, öyle uzun uzun muayeneye, konsültasyona falan gerek yok; Beşiktaş ve Kayserispor’a karşı etki ve tepkilerine, reaksiyonlarına bakan bir psikiyatrist, raporu yazar: Bipolar bozukluk! Dört gün arayla içine kapanık, işini gücünü etkileyen depresyondan, kazanan bir hale nasıl gelebilir insan? Aşık olduğu kulübünü kazanırken durdurmaya nasıl uğraşabilir tribünler? Jesus tribünlere “yapmayın” mealinde ikaz zorunda kaldı. Arao’ya protesto eksilmedi arttı! Karizması zayıflamış hocanın!"
"Açıkçası bu kadar yetenekli bir oyuncunun neden daha fazla süre almadığını çok merak ediyorum. Emre öyle bir oyuncu ki topla hareketlenmeye başladığı zaman durdurulması neredeyse imkansız. Tek eksiği maç içinde kopuk kopuk oynaması. Devamlılığı sağlarsa Jesus değil, Guardiola bile onu oynatır."