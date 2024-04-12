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Fenerbahçe'nin 3-2'lik Olympiakos mağlubiyeti sonrası iki isme ağır sözler! "Takımı 9 kişi oynattılar"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.04.2024 10:36
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Yunan ekibi Olympikos'a 3-2 mağlup olmasının ardından tur şansını İstanbul'a bırakırken spor yazarları bu mücadeleye dair dikkat çeken yazılar kaleme aldı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde heyecan çeyrek final mücadeleleri ile sürerken temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'un konuğu oldu. Schrarer’in düdük çaldığı müsabakada tam 5 gol kaydedilirken, kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi ekip Olympiakos olduğu.

Temsilcimiz'in 3-0'dan 3-2'ye getirdiği karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE O YAZILAR...
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İF'TEN ÖNCE 3: İF'TEN SONRA:2 (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET)

İF'TEN ÖNCE 3: İF'TEN SONRA:2 (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET)

"Dün 60 dakikalık ilk müsabakayı geriden çıkamayan, tüm taçları rakibe atan Fenerbahçe 3-0 kaybetti. Son 30 dakikalık ikinci müsabakadaysa İsmailFred’le geriden çıkabilen, büyük takım davranışı gösteren Fenerbahçe vardı sahada. Onlar da 30 dakikalık ikinci maçı 2-0 kazandılar zaten. Dünkü maçı, İF’ten önce, İF’ten sonra diye ikiye ayrılabiliriz rahatlıkla. İnsan şunu sormadan edemiyor: Dün İsmail-Fred başlasa sonuç bambaşka olmaz mıydı? Acaba iki oyuncu da 30 dakika oynayabilecek fiziksel seviyede miydiler? Fenerbahçe Pire’den tur biletiyle çıkabilecekken, rövanşa bırakmış oldu işi." 

"BU TAKIM ÇOK ŞEY HAK EDİYOR" (GÜRCAN BİLGİÇ / SABAH)

"BU TAKIM ÇOK ŞEY HAK EDİYOR" (GÜRCAN BİLGİÇ / SABAH)

"Çok şey var söylenecek. Yine de takım olarak "Tel tel" döküldükleri bir ilk yarıdan sonra, hem karakterlerini, hem de kalitelerini ortaya koyup, 3-0'dan, 3-2'ye getirdiler maçı. Yarı final için iki gole ihtiyaçları olacağı bir Kadıköy gecesine bıraktılar maçı. Başından sonuna, yapılan hatalar-acemiliklerle dolu dakikaların ardından, sonsuz hayal kırıklığını, "Avantajlı sonuca" çevirmeyi başardılar. Bu sezondaki Fenerbahçe'nin genetiğinden çok farklı, ama "Vazgeçmeyenler Kulübü"nün herkesi alıştırdığı bir gece yaşadık aslında. Bu takım çok şey hak ediyor, yoluna devam ediyor." 

"KRUNIC VE ZAJC 9 KİŞİ OYNATTI" (ÖMER ÜRÜNDÜL / SABAH)

"KRUNIC VE ZAJC 9 KİŞİ OYNATTI" (ÖMER ÜRÜNDÜL / SABAH)

"0-3'ten tur için ümitli bir skora gelinen geri dönüşü bir kenara bırakalım. Ferdi, Fred ve İsmail Yüksek nasıl ilk 11'de başlamazlar! Hadi ikisinin sakatlık problemi var, oyunun gidişatına göre hamle mi yapayım diye düşündü, o zaman neden devrede yapmıyorsun? 0-3'dan sonra Fenerbahçe oyuna bir ağırlık koydu ama rakibin acemice yaptığı gereksiz penaltı olmasa bu geri dönüş sağlanabilir miydi? Krunic ve Zajc bana göre takımı 62 dakika 9 kişi oynattılar. Rövanş yine kolay olmayacak çok dikkatli olmak lazım."

"KADIKÖY'DE FARKLI KAZANIR" MURAT ÖZBOSTAN

"KADIKÖY'DE FARKLI KAZANIR" MURAT ÖZBOSTAN

"Fenerbahçe dün gece İsmail Kartal'a rağmen tur şansını İstanbul'a taşıdı... Sarı-lacivertli takım, Kadıköy'de farklı kazanır ve yarı finale de kalır. Olympiakos çok kötü takım. Net olan bu... 11'deki yanlış tercihler ve savunmada yapılan hatalarla altın tepsi de az kalsın turu veriyorduk. Direkten döndük özeti bu… Uzun yıllar sonra Avrupa'da bir kupa kaldırmanın ümidini taşıyoruz. Umarım F.Bahçe tüm konsantrasyon ve enerjisiyle bu fırsatı iyi kullanır..."

"SÖZÜNÜN ERİ DEĞİLLERMİŞ" (ERCAN GÜVEN / MİLLİYET)

"SÖZÜNÜN ERİ DEĞİLLERMİŞ" (ERCAN GÜVEN / MİLLİYET)

"Açık söylemek lazım, “sözünün eri değilmiş” bazı Fenerbahçeli futbolcular. Başkan’a “silip süpüreceğiz” diye sözler verdiler, lokum gibi takım karşısında deliğe süpürüldüler! Top kaybında, pas hatasında, çıkarken top kaptırmada hatta rakibin ayağına top atmakta rekor kırmaya çalışır gibiydi takım. Hani üstün yeteneklere sahip, müthiş sistemli, makine benzeri bir rakip olsa canı yanmaz insanın. Sadece ilk 7 dakika oyunda vardı Fenerbahçe. O kısa süreçte Dzeko’nun üç gol denemesi var zaten. İlk yarının gerisi, hatta ikinci yarının başlangıcı “Bayram Şekeri” umulan Fenerbahçe’den düz yolda feci bir “Bayram kazası” girişimiydi. Direksiyonda da İsmail Hoca!"

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İsmail Kartal son dakika fenerbahçe olympiakos sarı lacivert uefa konferans ligi UEFA s lig
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