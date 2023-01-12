Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için korkulan oldu! Jorge Jesus bin pişman... Teklif geldi ve...

Fenerbahçe altyapısından yetişerek gösterdiği muhteşem performansla A Takıma kadar yükselen 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler, Sarı-Lacivertliler'de forma şansı bulamaması ile gündemden düşmüyor. Son oynanan Galatasaray derbisinde rakibine 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de genç oyuncuyu 11'de değerlendirmezken, ilerleyen dakikalarda da sahaya sürmeyen Jorge Jesus bu kararıyla eleştiri oklarının hedefi olurken, Arda için İtalya'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Fenerbahçe Futbol Operasyonları Direktörü Mario Branco ile Arda Güler transferi için görüşmeye hazırlanıyor.
Napoli'nin bu transfer için 10 milyon euro değer biçtiği ifade edilirken genç oyuncunun eşsiz bir sol ayağı olduğunda bahsedildi. Ayrıca Paris Saint Germain ve Tottenham gibi takımların da Arda Güler için beklemede olduğuna yer verildi.
Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler, 500 dakika oynarsa bu sezon serbest kalma bedeli 17.5 milyon euro olacak. Oynamazsa 5 milyon euro olacak. Bir sonraki sezon 22.5, 2024-25 sezonun da ise 30 milyon euro çıkış maddesi yer alıyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 13 resmi maçta forma giyen Arda Güler, bu maçlarda 3 gol 1 asist kaydetti.