Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için korkulan oldu! Jorge Jesus bin pişman... Teklif geldi ve...

'EŞSİZ BİR SOL AYAK'

Napoli'nin bu transfer için 10 milyon euro değer biçtiği ifade edilirken genç oyuncunun eşsiz bir sol ayağı olduğunda bahsedildi. Ayrıca Paris Saint Germain ve Tottenham gibi takımların da Arda Güler için beklemede olduğuna yer verildi.