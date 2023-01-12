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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için korkulan oldu! Jorge Jesus bin pişman... Teklif geldi ve...

12.01.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler, performansıyla alkış toplarken Avrupa devlerinin de dikkatini çekmeyi başarmış durumda. Sarı-Lacivertliler'de bir türlü istediği süreyi bulamayan 17'lik yıldız için Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus da zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olurken, İtalyan basınından genç oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe altyapısından yetişerek gösterdiği muhteşem performansla A Takıma kadar yükselen 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler, Sarı-Lacivertliler'de forma şansı bulamaması ile gündemden düşmüyor. Son oynanan Galatasaray derbisinde rakibine 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de genç oyuncuyu 11'de değerlendirmezken, ilerleyen dakikalarda da sahaya sürmeyen Jorge Jesus bu kararıyla eleştiri oklarının hedefi olurken, Arda için İtalya'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İLK ADIM ATILDI

İLK ADIM ATILDI

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Fenerbahçe Futbol Operasyonları Direktörü Mario Branco ile Arda Güler transferi için görüşmeye hazırlanıyor.

'EŞSİZ BİR SOL AYAK' 

'EŞSİZ BİR SOL AYAK' 

Napoli'nin bu transfer için 10 milyon euro değer biçtiği ifade edilirken genç oyuncunun eşsiz bir sol ayağı olduğunda bahsedildi. Ayrıca Paris Saint Germain ve Tottenham gibi takımların da Arda Güler için beklemede olduğuna yer verildi.

1500 DAKİKA DETAYI 

1500 DAKİKA DETAYI 

Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler, 500 dakika oynarsa bu sezon serbest kalma bedeli 17.5 milyon euro olacak. Oynamazsa 5 milyon euro olacak. Bir sonraki sezon 22.5, 2024-25 sezonun da ise 30 milyon euro çıkış maddesi yer alıyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 13 resmi maçta forma giyen Arda Güler, bu maçlarda 3 gol 1 asist kaydetti.

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