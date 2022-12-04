Fenerbahçe'nin yıldızı Willian Arao'dan herkesi şaşırtan sözleri! "Takımın en yeteneklisi Arda Güler değil"

Fenerbahçe'nin sezon başında Brezilya ekibi Flamengo'dan kardrosuna kattığı başarılı oyuncu Willian Arao NTV'ye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.
Brezilya ve Türkiye futbolunu karşılaştıran Arao, "Brezilya'da futbol daha sakin" derken, takımın en yeteneklisi kim sorusuna beklenmedik bir yanıt verdi.
İŞTE O SÖZLER...
Arao "İyi bir şekilde karşılandım, çok fazla arkadaşım İngilizce konuşuyor. Ben de İngilizce konuşuyorum. İspanyolca konuşan arkadaşlarım da var. Futbol anlamında ilk başlarda belli farklar vardı bunları hissettim. Brezilya Ligi ve Türkiye Ligi arasında belli farklar var, ilk maçlarda bunu hissettim. Daha sonra adapte oldum. Aslında bizim nasıl oynadığımız önemli, hocamızla daha önce de çalışmıştım
Brezilya'da futbolun daha sakin oynandığını söyleyebilirim. Brezilya'da her temasta faul çalınabiliyor, burada durum biraz daha farklı. Oyunun burada daha hızlı oynanmasını sağlıyor. Aynı zamanda hava şartları, saha şartları oyunun daha hızlı oynanmasını sağlıyor.
Crespo veya başka bir arkadaşımla da oynadığımda kendimi rahat hissediyorum. Crespo'yla daha birbirimizi tamamlayan özelliklerimiz olabilir ama ben Miha, Mert veya İsmail'le oynayınca kendimi rahat hissediyorum. Hocamız kimle oynamamı isterse ben rahat bir şekilde oynuyorum"
Eksiğim bence gol bölgelerinde biraz daha gol atabilmem gerekiyor. Birkaç tane pozisyonum oldu ama gol bulamadım. Daha konsantre olup daha bitirici olabileceğimi düşünüyorum. Takımda çok iyi bir hava var. Arkadaşlık çok iyi, daha da önemlisi herkesin birbirine saygısı var. Bir oyuncu oynamıyorken diğerleri ona saygı duyabiliyor.
Hayalim Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması. Ben oynadığım tüm takımlarda kupa kazanmak için oynadım. Maçlar oynandığında kontrolümüz dışında gelişebilir ama biz her maçı kazanmak için çalışıyoruz ve sahaya çıkıyoruz. Ligde veya kupada da kazanmak için sahada oluyoruz