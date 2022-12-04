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Fenerbahçe'nin yıldızı Willian Arao'dan herkesi şaşırtan sözleri! "Takımın en yeteneklisi Arda Güler değil"

04.12.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Willan Arao, verdiği bir röportajda Sarı-Lacivertliler'in gündemine dair açıklamalarda bulundu. Birçok konuda konuşan Arao, "Takımın en yeteneklisi sence kim?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi ters köşe yaptı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin sezon başında Brezilya ekibi Flamengo'dan kardrosuna kattığı başarılı oyuncu Willian Arao NTV'ye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Brezilya ve Türkiye futbolunu karşılaştıran Arao, "Brezilya'da futbol daha sakin" derken, takımın en yeteneklisi kim sorusuna beklenmedik bir yanıt verdi.

İŞTE O SÖZLER...

BELLİ FARKLAR VAR

BELLİ FARKLAR VAR

Arao "İyi bir şekilde karşılandım, çok fazla arkadaşım İngilizce konuşuyor. Ben de İngilizce konuşuyorum. İspanyolca konuşan arkadaşlarım da var. Futbol anlamında ilk başlarda belli farklar vardı bunları hissettim. Brezilya Ligi ve Türkiye Ligi arasında belli farklar var, ilk maçlarda bunu hissettim. Daha sonra adapte oldum. Aslında bizim nasıl oynadığımız önemli, hocamızla daha önce de çalışmıştım

BREZİLYA'DA FUTBOL DAHA SAKİN

BREZİLYA'DA FUTBOL DAHA SAKİN

Brezilya'da futbolun daha sakin oynandığını söyleyebilirim. Brezilya'da her temasta faul çalınabiliyor, burada durum biraz daha farklı. Oyunun burada daha hızlı oynanmasını sağlıyor. Aynı zamanda hava şartları, saha şartları oyunun daha hızlı oynanmasını sağlıyor.

MİHA, MERT VEYA İSMAİL'LE DAHA RAHATIM

MİHA, MERT VEYA İSMAİL'LE DAHA RAHATIM

Crespo veya başka bir arkadaşımla da oynadığımda kendimi rahat hissediyorum. Crespo'yla daha birbirimizi tamamlayan özelliklerimiz olabilir ama ben Miha, Mert veya İsmail'le oynayınca kendimi rahat hissediyorum. Hocamız kimle oynamamı isterse ben rahat bir şekilde oynuyorum"

EKSİĞİM AZ GOL ATMAM

EKSİĞİM AZ GOL ATMAM

Eksiğim bence gol bölgelerinde biraz daha gol atabilmem gerekiyor. Birkaç tane pozisyonum oldu ama gol bulamadım. Daha konsantre olup daha bitirici olabileceğimi düşünüyorum. Takımda çok iyi bir hava var. Arkadaşlık çok iyi, daha da önemlisi herkesin birbirine saygısı var. Bir oyuncu oynamıyorken diğerleri ona saygı duyabiliyor.

HAYALİM UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAK

HAYALİM UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAK

Hayalim Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması. Ben oynadığım tüm takımlarda kupa kazanmak için oynadım. Maçlar oynandığında kontrolümüz dışında gelişebilir ama biz her maçı kazanmak için çalışıyoruz ve sahaya çıkıyoruz. Ligde veya kupada da kazanmak için sahada oluyoruz

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Ferdi Kadıoğlu Arda Güler son dakika fenerbahçe sezon

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