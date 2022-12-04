Fenerbahçe'nin yıldızı Willian Arao'dan herkesi şaşırtan sözleri! "Takımın en yeteneklisi Arda Güler değil"

BELLİ FARKLAR VAR

Arao "İyi bir şekilde karşılandım, çok fazla arkadaşım İngilizce konuşuyor. Ben de İngilizce konuşuyorum. İspanyolca konuşan arkadaşlarım da var. Futbol anlamında ilk başlarda belli farklar vardı bunları hissettim. Brezilya Ligi ve Türkiye Ligi arasında belli farklar var, ilk maçlarda bunu hissettim. Daha sonra adapte oldum. Aslında bizim nasıl oynadığımız önemli, hocamızla daha önce de çalışmıştım