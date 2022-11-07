Fenerbahçe Sivasspor maçında penaltı itirazı! O pozisyon sonrası sosyal medya karıştı... 'Voleybol mu oynuyor'

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Sarı-Lacivertliler mücadeleye hızlı başlarken, konuk ekip Sivasspor Sarı-Lacivertliler'in kalesine kontra ataklarla gelirken, karşılaşmanın 23. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.

PENALTI İTİRAZI!

Fenerbahçe ceza sahası içine yapılan ortada tecrübeli savunmacı Serdar Aziz topu kafayla uzaklaştırdı. Serdar Aziz'in bu müdahalesi sonrası Sivassporlu futbolcular karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'e Aziz'in topa elle müdahale ettiğini gerekçe göstererek yoğun itirazlarda bulundu.

HAKEM DEVAM DEDİ

Bu itirazların ardından VAR ile iletişime geçen Hüseyin Göçek, devam kararı verdi ve oyun kaldığı yerden sürdü.

Yaşanan bu pozisyon sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O ANLAR VE SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)