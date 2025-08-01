Fenerbahçe tam 10 futbolcusunu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmadı! İşte Mourinho'nun tercihleri...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kadrosunu belirledi. Feyenoord ile oynanacak elemeler için UEFA’ya liste veren sarı lacivertliler 10 futbolcusunu kadro dışı bıraktı.
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçları için UEFA'ya bildirdiği kadrosu da belli oldu.
Kaleciler: İrfan Can, Tarık, Livakovic
Savunmacılar: Çağlar, Djiku, Yiğit Efe, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Yusuf, Archie Brown
Orta Sahalar: İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent, Bartuğ, Amrabat, Szymanski, Oğuz
Hücumcular: Duran, Talisca, En-Nesyri, Cenk
Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho takıma neşteri vurdu. Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord eşleşmesi için UEFA’ya liste gönderen sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho takıma neşteri vurdu. Fenerbahçe'nin UEFA listesine bildirmediği oyuncular...
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