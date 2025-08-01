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Fenerbahçe tam 10 futbolcusunu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmadı! İşte Mourinho'nun tercihleri...

Fenerbahçe, Feyenoord ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi UEFA'ya bildirdiği kadroyu açıkladı. Sarı lacivertliler tam 10 futbolcusunu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmadı. İşte detaylar…

Fenerbahçe tam 10 futbolcusunu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmadı! İşte Mourinho'nun tercihleri...
Burak Kavuncu
Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
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Süper Lig ekibi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kadrosunu belirledi. Feyenoord ile oynanacak elemeler için UEFA’ya liste veren sarı lacivertliler 10 futbolcusunu kadro dışı bıraktı.

UEFA'YA BİLDİRİLEN LİSTE AÇIKLANDI

Fenerbahçe tam 10 futbolcusunu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmadı! İşte Mourinho nun tercihleri... 1

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçları için UEFA'ya bildirdiği kadrosu da belli oldu.

Kaleciler: İrfan Can, Tarık, Livakovic
Savunmacılar: Çağlar, Djiku, Yiğit Efe, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Yusuf, Archie Brown
Orta Sahalar: İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent, Bartuğ, Amrabat, Szymanski, Oğuz
Hücumcular: Duran, Talisca, En-Nesyri, Cenk

LİSTEYE YAZILMADILAR

Fenerbahçe tam 10 futbolcusunu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmadı! İşte Mourinho nun tercihleri... 2

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho takıma neşteri vurdu. Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord eşleşmesi için UEFA’ya liste gönderen sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho takıma neşteri vurdu. Fenerbahçe'nin UEFA listesine bildirmediği oyuncular...

Canlı Skor

Fenerbahçe'nin UEFA listesine bildirmediği oyuncular

Diego Carlos

Fenerbahçe tam 10 futbolcusunu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmadı! İşte Mourinho'nun tercihleri... G1

Rodrigo Becao

Fenerbahçe tam 10 futbolcusunu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmadı! İşte Mourinho'nun tercihleri... G2

Omar Fayed

Fenerbahçe tam 10 futbolcusunu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmadı! İşte Mourinho'nun tercihleri... G3

Ognjen Mimovic

Fenerbahçe tam 10 futbolcusunu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmadı! İşte Mourinho'nun tercihleri... G4

Miha Zajc

Fenerbahçe tam 10 futbolcusunu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmadı! İşte Mourinho'nun tercihleri... G5
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi José Mourinho Feyenoord fenerbahçe
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