Fenerbahçe tam 10 futbolcusunu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmadı! İşte Mourinho'nun tercihleri...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kadrosunu belirledi. Feyenoord ile oynanacak elemeler için UEFA’ya liste veren sarı lacivertliler 10 futbolcusunu kadro dışı bıraktı.

UEFA'YA BİLDİRİLEN LİSTE AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçları için UEFA'ya bildirdiği kadrosu da belli oldu.

Kaleciler: İrfan Can, Tarık, Livakovic

Savunmacılar: Çağlar, Djiku, Yiğit Efe, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Yusuf, Archie Brown

Orta Sahalar: İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent, Bartuğ, Amrabat, Szymanski, Oğuz

Hücumcular: Duran, Talisca, En-Nesyri, Cenk

LİSTEYE YAZILMADILAR

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho takıma neşteri vurdu. Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord eşleşmesi için UEFA’ya liste gönderen sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho takıma neşteri vurdu. Fenerbahçe'nin UEFA listesine bildirmediği oyuncular...