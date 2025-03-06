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  4. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Rangers yenilgisi sonrası o soruya verdiği tepki olay oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Rangers yenilgisi sonrası o soruya verdiği tepki olay oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.03.2025 23:34
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında sahasında karşılaştığı Rangers'a 3-1 mağlup olurken maçın ardından kameraların karşısına geçen Jose Mourinho dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1 mağlup oldukları Rangers karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı bir basın mensubunun sorduğu uzun soru karşısında verdiği tepki ise gündem oldu.

İŞTE O SÖZLER...
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"HAK EDİLMİŞ BİR MAĞLUBİYET" 

"HAK EDİLMİŞ BİR MAĞLUBİYET" 

"Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik. "

"HENÜZ BİTMEDİ" 

"HENÜZ BİTMEDİ" 

"Tur hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var. Tur henüz bitmedi."

"DÜNYANIN EN İYİSİ DEĞİL" 

"DÜNYANIN EN İYİSİ DEĞİL" 

"İkinci yarıda, ilk yarıdaki hataları yapmaya devam ettik. Dessers iyi oyuncu ama dünyanın en iyisi değil, ikinci yarıda öyle gösterdik. Tüm hava toplarını aldı."

"FRED'İN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"

"FRED'İN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"

"Orta sahada Fred'in eksikliğini, organizasyon anlamında hissettik. Ön bölgede hareketli değildik. İyi şutlarımızı da kaleci kurtardık. Kötü bir performans gösterdik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor."

"TARAFTARLAR, TAKIM GİBİYDİ" 

"TARAFTARLAR, TAKIM GİBİYDİ" 

"Taraftarlar aslında takım gibiydi. Onlar da büyük destek gösteremedi, takım iyi performans gösteremedi, teknik direktör de iyi performans gösteremedi. Ibrox'ta iyi desteklenecekler, o stadyumu biliyorum. Birkaç günlük dinlenme fırsatımız olacak. Skriniar geldiğinden beri 10 maç üst üste 90 dakika oynadı. Kendimizi suçlamak dışında bir şey konuşmamamız lazım..."

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig José Mourinho son dakika fenerbahçe
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