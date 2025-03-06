Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Rangers yenilgisi sonrası o soruya verdiği tepki olay oldu!

"TARAFTARLAR, TAKIM GİBİYDİ"

"Taraftarlar aslında takım gibiydi. Onlar da büyük destek gösteremedi, takım iyi performans gösteremedi, teknik direktör de iyi performans gösteremedi. Ibrox'ta iyi desteklenecekler, o stadyumu biliyorum. Birkaç günlük dinlenme fırsatımız olacak. Skriniar geldiğinden beri 10 maç üst üste 90 dakika oynadı. Kendimizi suçlamak dışında bir şey konuşmamamız lazım..."