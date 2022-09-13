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  4. Fenerbahçe'yi korkutan Arda Güler gelişmesi! Yuvadan bu kez uçuyor mu?

Fenerbahçe'yi korkutan Arda Güler gelişmesi! Yuvadan bu kez uçuyor mu?

13.09.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem Fenerbahçe hem de Türk futbolunun yükselen değerlerinden Arda Güler'in önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı soru işareti olurken yaşanan gelişme sarı-lacivertlileri tedirgin etti. Arda Güler, 2005 doğumlu futbolcular arasında en yüksek piyasa değerine sahip isim oldu. Tüm dünya kulüplerinin dikkatlice takip ettikleri bu listede Arda Güler'in zirvede olması transfer olasılığını daha da arttırdı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan genç oyuncuyla birçok kulüp yakından ilgileniyor. Yaşanan son gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin eli kolu bağlandı.

ARDA GÜLER ZİRVEDE YER ALIYOR

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Arda Güler, 2005 doğumlu futbolcular arasında en yüksek piyasa değerine sahip isim oldu. Özellikle dünyanın en zengin kulüplerinin bu listeye göre transfer yaptıkları bilinirken, sarı-lacivertlilerin eli kolu bağlanmış durumda. Önümüzdeki haftalarda Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısının çalınması bekleniyor.

ARDA GÜLER FOTOĞRAFLARI

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Arda Güler fenerbahçe baba oldu sezon
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