Fenerbahçe'yi korkutan Arda Güler gelişmesi! Yuvadan bu kez uçuyor mu?

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan genç oyuncuyla birçok kulüp yakından ilgileniyor. Yaşanan son gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin eli kolu bağlandı.

ARDA GÜLER ZİRVEDE YER ALIYOR

Arda Güler, 2005 doğumlu futbolcular arasında en yüksek piyasa değerine sahip isim oldu. Özellikle dünyanın en zengin kulüplerinin bu listeye göre transfer yaptıkları bilinirken, sarı-lacivertlilerin eli kolu bağlanmış durumda. Önümüzdeki haftalarda Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısının çalınması bekleniyor.