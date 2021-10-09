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Formula 1 hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 (F1) yarışı ne zaman ve şifreli kanalda mı?

09.10.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene ilgiyle takip edilen Formula 1'de İstanbul heyecanı başladı. Formula 1 Türkiye Grand Prix'in yapılacağı tarih ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki Formula 1 hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 (F1) yarışı ne zaman ve şifreli kanalda mı? İşte merak edilenler...

En prestijli yarışlardan Formula 1 için geri sayım sürüyor. Formula 1 Türkiye Grand Prix'in yayınlanacağı kanal merak konusu olurken, yayının şifresiz olup olmadığı da araştırılıyor. Peki Formula 1 hangi kanalda yayınlanacak? F

FORMULA 1 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Formula 1'in hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Motor sporlarının en prestijli organizasyonu olan Formula 1, İstanbul'da yapılacak.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 8 Ekim-9 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek. Zorlu ve heyecanlı yarışları televizyondan seyretmek isteyen spor severler yarışların hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Formula 1 yarışları 10 Ekim 2021 tarihinde Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. İlgiyle takip edilen yarışlar S Sport kanalından canlı şekilde yayınlanacak.

ŞİFRESİZ OLARAK MI İZLENECEK?

ŞİFRESİZ OLARAK MI İZLENECEK?
S Sports uydu kanalı üzerinden izlenebilmekte. F1'in Türkiye Grand Prix'i geçtiğimiz sene S Sport'ta uydu kanalından şifresiz şekilde yayınlanmıştı. Bu yıl da F1 yarışlarının S Sport uydu kanalı üerinden ücretsiz, şifresiz izlenebileceği ifade edildi.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Formula 1
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