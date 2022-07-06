Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, hazırlık maçında Azerbaycan Premier Lig takımlarından Neftçi Bakü ile 1-1 berabere kaldı.

Abant bölgesinde bulunan bir otelde kamp yapan Sakaryaspor ile yeni sezon hazırlıklarını Gerede ilçesindeki bir otelde sürdüren Neftçi Bakü, hazırlık maçında karşılaştı.

Esentepe Mevkisi'ndeki antrenman sahasında oynanan karşılaşmada Neftçi Bakü, 17. dakikada Qodsvey Donyo ile 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ilk yarısı Neftçi Bakü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Sakaryaspor, 75. dakikada Oğuz Yıldırım ile skora denge getirdi: 1-1.

Karşılaşma, 1-1 berabere sonuçlandı.

Maçı Bolu'da bulunan yerli ve yabancı futbol takımlarının yöneticileri ve teknik heyetleri de izledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gerede'de kamp yapan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay da karşılaşmayı teknik ekibi ile takip etti.

- "Takımımızın kalitesini yukarı çekecek 1-2 oyuncu daha almayı düşünüyoruz"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Hazırlık dönemine 15 gün önce başladıklarını anlatan Püren, "Aslında hazırlık maçı oynamak için bana göre çok erken bir tarih. Ama erkenden takımın belirli oyun anlayışını oturtabilmek için, oyuncuları daha iyi tanıyabilmek için bu süreçte 2 hazırlık maçı yaptık. Hem yorgunluk hem de taktiksel varyasyonların sahada uygulanması biraz zor oluyor. Ama yavaş yavaş takım oluyoruz." diye konuştu.

Püren, Bolu kampının ilk etabının sonuna geldiklerini de belirterek, "İlk etap kampını bitirdik. Yarın antrenman yapıp çıkacağız. İkinci etap kampında da 3-4 hazırlık maçı oynayacağız. Orada da daha farklı, hem top bizdeyken hem de rakipteyken nasıl oynayacağını daha iyi bilen bir takım görüntüsünde olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni transferleri hazırlık maçında görme fırsatı yakaladıklarını da aktaran Püren, şunları kaydetti:

"Yeni gelen oyuncuların performansından son derece memnunum. Teslimiyet noktasında çok iyiler. Bizim söylediklerimizi yapmaya çalışıyorlar. Bununla beraber eski alışkanlıklarından vazgeçmeleri lazım. Bunun için çok fazla mesai harcamamız gerekiyor. Şu an zihinsel olarak yaptığım hazırlığı maçı izledikten sonra tekrar değerlendireceğim. Ondan sonra hangi bölgelere transferlerin hızlandırılması gerekiyor, ne tarz oyuncuların takımımıza katılması gerekiyor 1-2 gün içerisinde netleştireceğiz. Şu an bununla ilgili bir şey söylemem çok erken. Ama takımımızın kalitesini yukarı çekecek 1-2 oyuncu daha almayı düşünüyoruz."