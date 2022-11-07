Futbol tarihinde bir ilk... Arda Güler için görülmemiş teklif! "Bizim olsun, sizde kalsın"

Fenerbahçe'deki etkileyici performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken 17'lik yıldız Arda Güler için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Özellikle Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında oynadığı son mücadelede takımına verdiği 1 gol 1 asistlik katkıyla dev kulüplerin radarına girmeyi başaran Güler için son iddia ise çok konuşulacak türden.
İtalyan basınında çıkan habere göre; Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min Jae gibi isimleri kadrosuna katan Napoli, gözünü bu kez Arda Güler'e çevirdi.
İddiaya göre; Napoli'nin, genç futbolcuya Avrupa'nın büyük kulüplerinden de ilgi olduğunu görmesi üzerine elini çabuk tutarak transferi erkenden bitirmek isteyebileceği kaydedilirken, devre arası transferin bitirmek için resmi hamlelerin yapılacağı belirtildi.
Öte yandan İtalyan ekibinin, Arda Güler'i ocak ayında transfer etmesi durumunda genç futbolcuyu sezon sonuna kadar yine Fenerbahçe'ye bırakmasının da bir seçenek olduğu belirtildi.