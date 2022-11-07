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  4. Futbol tarihinde bir ilk... Arda Güler için görülmemiş teklif! "Bizim olsun, sizde kalsın"

Futbol tarihinde bir ilk... Arda Güler için görülmemiş teklif! "Bizim olsun, sizde kalsın"

07.11.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takım'a kadar yükselen ve performansıyla tüm kesimlerden taktir toplayan 17 yaşındaki Arda Güler'in yıldızı parlamaya devam ediyor. Dinamo Kiev karşısında gösterdiği performansla dev kulüpleri peşinde takan genç oyuncu için İtalyan basınında oldukça dikkat çeken bir teklif yapmaya hazırlanıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'deki etkileyici performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken 17'lik yıldız Arda Güler için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

DEVLERİN RADARINDA

DEVLERİN RADARINDA

Özellikle Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında oynadığı son mücadelede takımına verdiği 1 gol 1 asistlik katkıyla dev kulüplerin radarına girmeyi başaran Güler için son iddia ise çok konuşulacak türden.

F.BAHÇE'DEN 3. İSİM

F.BAHÇE'DEN 3. İSİM

İtalyan basınında çıkan habere göre; Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min Jae gibi isimleri kadrosuna katan Napoli, gözünü bu kez Arda Güler'e çevirdi.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

İddiaya göre; Napoli'nin, genç futbolcuya Avrupa'nın büyük kulüplerinden de ilgi olduğunu görmesi üzerine elini çabuk tutarak transferi erkenden bitirmek isteyebileceği kaydedilirken, devre arası transferin bitirmek için resmi hamlelerin yapılacağı belirtildi.

BİZİM OLSUN, SİZDE KALSIN!

BİZİM OLSUN, SİZDE KALSIN!

Öte yandan İtalyan ekibinin, Arda Güler'i ocak ayında transfer etmesi durumunda genç futbolcuyu sezon sonuna kadar yine Fenerbahçe'ye bırakmasının da bir seçenek olduğu belirtildi.

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