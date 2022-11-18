Futbolu bıraktı, yeni mesleğini böyle duyurdu! "Şaka değil"

6 ay öncesine kadar aktif olarak İzlanda ekiplerinden UMF Afturelding'de forma giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran 23 yaşındaki Jade Gentile'in yeni mesleği herkesi şaşırttı.
Jade Gentile futbol kariyerinin ardından ABDli profesyonel güreş eğlence şirketi WWE'nin gelişim markası NXT'nin 2022 güz sınıfının bir parçası olarak ringe girmeye hazırlanıyor.
Gentile, volkanik adada tatilin tadını çıkardıktan sonra yaz sonunda İzlanda'dan ABD'ye döndü.
Ancak dönüşünden sadece birkaç gün sonra, WWE için bir kariyere doğru ilk adımı attı.
Gentile şunları söyledi : "Fiziksel olarak çok zahmetli... %100, futbol var olan en zor spor. Yani sert bir darbe alıyorsunuz, insanlarla sert mücadele ediyorsunuz, bu şaka değil!
Gentile, görünüşünü ve vücudunu gösteren enstantaneleri düzenli olarak paylaştığı Instagram'da şimdiden 80.000'den fazla takipçiye sahip.