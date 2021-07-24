Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu resmen açıkladı

Galatasaray Kulübü, daha önce transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Alexandru Cicaldau bu sezon Galatasaray'ın ilk yabancı transferi oldu. Romanya'nın Craiova takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 43 maçta 12 gol-4 asistlik performans sergiledi.

Alexandru Cicaldau, Romanya Milli Takımı'na da 12 kez davet edildi.

✍️ Galatasaray’a hoş geldin Alexandru Cicaldau! ???????? pic.twitter.com/uNtdsWgm9T — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 24, 2021

OYUNCUYA TOPLAM 5 MİLYON EURO

Cicaldau için 6 milyon Euro bonservis bedeli ile sonraki satışından yüzde 20 pay verileceği öğrenildi. 5 yıllık imza atan Cicaldau, yıllık 1 milyon Euro ücret alacak.

Sözleşmede, şampiyonluk halinde ise 500 bin Euro bonus maddesinin de olduğu belirtildi. Belhanda'dan boşalan 10 numarayı sırtına geçirecek olan Rumen futbolcu, geçen sezon 12 gol-3 asistlik performans sergiledi.

HAGİ'NİN FUTBOL AKADEMİSİNDE YETİŞTİ

Cicaldau, Romanya Milli Takımı'na da düzenli olarak çağrılıyor. 14 kez giydiği milli forma ile 14 maçta 2 gol attı. Fatih Terim için hazırlanan belgesel nedeniyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Hagi'nin bu transfere olumlu görüş verdiği ortaya çıktı. G.Saray'ın efsane 10 numarasının akademisinde yetişen Cicaldau'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin 10 milyon Euro olduğu ancak Craiova ile yapılan görüşmelerde Hagi'nin de katkısı ile rakamın aşağıya çekildiği öğrenildi.