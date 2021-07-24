SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu resmen açıkladı

Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu resmen açıkladı

24.07.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, daha önce transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Alexandru Cicaldau bu sezon Galatasaray'ın ilk yabancı transferi oldu. Romanya'nın Craiova takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 43 maçta 12 gol-4 asistlik performans sergiledi.

Alexandru Cicaldau, Romanya Milli Takımı'na da 12 kez davet edildi.

Galatasaray, Cicaldau maliyetini açıkladı!Galatasaray, Cicaldau maliyetini açıkladı!

OYUNCUYA TOPLAM 5 MİLYON EURO

Cicaldau için 6 milyon Euro bonservis bedeli ile sonraki satışından yüzde 20 pay verileceği öğrenildi. 5 yıllık imza atan Cicaldau, yıllık 1 milyon Euro ücret alacak.

Sözleşmede, şampiyonluk halinde ise 500 bin Euro bonus maddesinin de olduğu belirtildi. Belhanda'dan boşalan 10 numarayı sırtına geçirecek olan Rumen futbolcu, geçen sezon 12 gol-3 asistlik performans sergiledi.

HAGİ'NİN FUTBOL AKADEMİSİNDE YETİŞTİ

Cicaldau, Romanya Milli Takımı'na da düzenli olarak çağrılıyor. 14 kez giydiği milli forma ile 14 maçta 2 gol attı. Fatih Terim için hazırlanan belgesel nedeniyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Hagi'nin bu transfere olumlu görüş verdiği ortaya çıktı. G.Saray'ın efsane 10 numarasının akademisinde yetişen Cicaldau'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin 10 milyon Euro olduğu ancak Craiova ile yapılan görüşmelerde Hagi'nin de katkısı ile rakamın aşağıya çekildiği öğrenildi.

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük

LIONEL CAROLE

LIONEL CAROLE
Strasbourg -> Kayserispor Bonservis: Bedelsiz

MEHMET TOPAL

MEHMET TOPAL
Başakşehir -> Beşiktaş Bonservis: Bedelsiz

LUCAS CASTRO

LUCAS CASTRO
Fatih Karagümrük -> Adana Demirspor Bonservis: Açıklanmadı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
GALATASARAY çöp toplama kampına hoş geldiniz.
psv 'den bir 5 daha yemek için bu transferler.
İnşallah gol makinesi dir.Çamaşır makinesi çıkmaz

En Çok Okunan Haberler

Asya Kaplan Sivrisineği tehdidi! İstanbul'dan sonra şimdi de...

Asya Kaplan Sivrisineği tehdidi! İstanbul'dan sonra şimdi de...

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Sörloth Süper Lig'e geri dönüyor

Sörloth Süper Lig'e geri dönüyor

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

G.Saray transfere devam ediyor

G.Saray transfere devam ediyor

Kadro dışı kaldı! Süper Lig'den 3 talip

Kadro dışı kaldı! Süper Lig'den 3 talip

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fatih Terim'den sert açıklama

Fatih Terim'den sert açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Burak Yılmaz gollerine devam ediyor

Burak Yılmaz gollerine devam ediyor

Fatih Terim'den transfer açıklaması!

Fatih Terim'den transfer açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.