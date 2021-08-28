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Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe'ye Japon yıldız!

28.08.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer sezonu sürerken Galatasaray ve Beşiktaş önemli bir isim için adeta yarışa girdi. Bu sezon şampiyonluğa adını yazdırmak isteyen Fenerbahçe ise transferlerine son noktayı koymak istiyor.

Süper Lig heyecanı sürerken, diğer yandan da transfer çalışmaları için takımlar adeta yarışa girdi. Galatasaray’ın gözünü diktiği isimden, Beşiktaş da vazgeçmedi. Fenerbahçe ise anlaştığı ismi İstanbul’a getirmek için gün sayıyor. İşte transfer haberlerindeki son gelişmeler…

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ O İSİM İÇİN YARIŞ HALİNDE

Fotomaç’ın haberine göre bir dönem Galatasaray’da kiralık oynayan Halil Dervişoğlu’nun Beşiktaş ile masaya oturacağı iddia edildi. Beşiktaş’ın yönetici Emre Kocadağ bir ya da iki oyuncu transferi yapabileceklerini söylerken, stoper ve orta saha dışında sürpriz bir Halil Dervişoğlu hamlesi geldi. Yönetici Erdal Torunoğulları daha önce Londra'ya gidip görüştüğü Brentford yöneticileriyle bir kez daha temas kurdu ve "Halil'in Brentford'da kulübede kalması yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynaması herkes için bir kazanç olacaktır" diyerek kulübünü ikna etmeye çalıştı. Halil'in Beşiktaş'a transferiyle ilgili 1-2 içinde sürpriz gelişmelerin yaşanmasını beklendiği öğrenildi.
Öte yandan Galatasaray da Halil Dervişoğlu transferi için kolları sıvadı. Gedson Fernandez ile birlikte Dervişoğlu’nu da kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı ekip bu iki isim tüm şartları zorlayacak.

BEŞİKTAŞ’IN YENİ YILDIZI İSTANBUL’A GELDİ

BEŞİKTAŞ’IN YENİ YILDIZI İSTANBUL’A GELDİ
Beşiktaş 'ın Fransız kulübü Le Havre'den transferi milli futbolcu Umut Meraş'a kavuştu. 25 yaşındaki sol beki taşıyan uçak İstanbul Havaalanı'na iniş yaptı.
Siyah beyazlıların uzun süredir kadrosuna katmayı planladığı milli futbolcu ile yakın zamanda resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Beşiktaş, özellikle geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep maçı esnasında Fabrice N'Sakala'nın saha ortasında fenalaşmasının ve hastane kaldırılmasının ardından sol bek transferine hız vermiş ve Umut'un transferi için kulübü Le Havre ile el sıkışmıştı.

FENER’E JAPON FUTBOLCU GELİYOR

FENER’E JAPON FUTBOLCU GELİYOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde "En az 3 transfer daha yapacağız. Eğer hesabı tutturursak 4 transfer yapacağız" açıklamasını yapmıştı. Sarı-Lacivertli kulübün transfer yapacağı bölgelerden birisinin de ön libero olduğu ortaya çıkmıştı.
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