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Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri! ‘Yılın futbolcusu’ seçilen isim Fener’e geldi

01.09.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe transfer sezonuna son günler kala bombayı patlattı. Geçen yılın futbolcusu seçilen Uruguaylı yıldızla anlaştı. Galatasaray ise, Beşiktaş’ın gözüne kestirdiği isimle transferi bitirdi.

Transfer sezonunun kapanmasına tam bir hafta kalırken, takımlar adeta yarışa girdi. Galatasaray gözden çıkardığı Falcao’yu gönderirken, Beşiktaş’ın istediği yıldız futbolcuyu renklerine bağladı. Fenerbahçe’de de sular durulmuyor. 2020’de ‘yılın futbolcusu’ seçilen isimle anlaştı. İşte transfer sezonunda yaşanan son dakika gelişmeleri…

FENERBAHÇE’YE URUGUAYLI YILDIZ GELDİ

Transfer sezonu 8 Eylül’de bitecek, takımlar ise kalan sürelerini en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Fotomaç’ın haberine göre sarı lacivertli ekip 2020’de ‘Yılın futbolcusu’ seçilen Uruguaylı yıldız Diego Rossi ile anlaşmaya vardı. İstanbul'a dün öğle saatlerinde ayak basan Uruguaylı yıldızın transferi büyük yankı uyandırdı. Los Angeles formasıyla son iki sezonda MLS Ligi'ne damga vuran 23 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik direktör Vitor Pereira'nın ısrarcı olduğu isimlerin başında geliyordu.
ABD'de 2020'de 'yılın futbolcusu' seçilen Rossi, MLS'deki istatistikleri de alt-üst etti. Ligin 2021'de en fazla gol atan (6) ismi olan Diego Rossi, net gol pozisyonuna giren (13), gol beklentisi yakalayan (8.45), rakip ceza sahasında topla buluşan (109), en fazla isabetli şut çeken (23) futbolcu olan Uruguaylı, yüzde 15 kilit pas ortalamasıyla da dikkat çekti.

SARI LACİVERTLİ EKİPTE AYRILIK RÜZGARLARI DA DEVAM EDİYOR

SARI LACİVERTLİ EKİPTE AYRILIK RÜZGARLARI DA DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe 'nin golcü oyuncusu Mbwana Samatta, Belçika ekibi Royal Antwerp takımına resmen transfer oldu. Antwerp kulübü, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmi sitesi üzerinden duyurdu.

GALATASARAY’DA FALCAO GİTTİ

GALATASARAY’DA FALCAO GİTTİ
Fanatik’in haberine göre transferi büyük olay olan ancak ilk dönemi hariç istediği performansı sergileyemeyen golcü oyuncu Radamel Falcao, Galatasaray'dan resmen ayrıldı. Falcao'nun yeni adresi La Liga'ya olabilir. Falcao'nun 1+1 yıllık sözleşme imzalamak için Madrid ekibi Rayo Vallecano ile anlaştığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ’IN İSTEDİĞİ YILDIZI GALATASARAY RENKLERİNE BAĞLADI

BEŞİKTAŞ’IN İSTEDİĞİ YILDIZI GALATASARAY RENKLERİNE BAĞLADI
Siyah-beyazlıların yoğun ilgi gösterdiği, renklerine bağlamak istediği yıldız futbolcu Halil Dervişoğlu ile Galatasaray anlaştı. Cim Bom futbolcuyla ilgili internet sitesinden şöyle bir açıklama yaptı: "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” Bu duyurunun ardından Dervişoğlu’nun yakında sarı kırmızılı ekiple çalışacağı netlik kazandı.
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