Galatasaray elenirse ne olur? İşte ihtimaller...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam İskoçya ekibi St. Johnstone karşısında mücadele edecek. İstanbul'da yapılan turun ilk mücadelesi 1-1 eşitlikle bitmişti. Eğer Galatasaray, rövanşı kazanırsa üst tura çıkar. McDiarmid Park'ta gerçekleşecek Galatasaray- St. Johnstone maçı 21.00'da başlayacak ve şifresiz canlı izlenemeyecek. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY ELENİRSE NE OLUR?

Galatasaray ile St. Johnstone bu akşam karşı karışıya geliyor. Sporseverler için D Smart Spor'dan yayınlanacak olan maçın hakemi Andris Treimanis.

Transferleriyle adından sık sık söz ettiren Galatasaray bu akşam St. Johnstone’u yenerse play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile kozlarını paylaşacak.

Eğer ki Galatasaray, St. Johnstone ile gerçekleştirdiği maçta elenirse, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yoluna devam edecek.

İstanbul'da gerçekleşen turun ilk mücadelesi 1-1 sona ermişti. Galatasaray, rövanşı kazanırsa üst tura çıkacak.