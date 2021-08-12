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Galatasaray elenirse ne olur? İşte ihtimaller...

12.08.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı transferlerle adından sık sık söz ettiren Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam İskoçya ekibi St. Johnstone'a karşılaşacak. Eğer Galatasaray bu akşam St. Johnstone’u yenerse play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile kozlarını paylaşacak. İşte ayrıntılar...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam İskoçya ekibi St. Johnstone karşısında mücadele edecek. İstanbul'da yapılan turun ilk mücadelesi 1-1 eşitlikle bitmişti. Eğer Galatasaray, rövanşı kazanırsa üst tura çıkar. McDiarmid Park'ta gerçekleşecek Galatasaray- St. Johnstone maçı 21.00'da başlayacak ve şifresiz canlı izlenemeyecek. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY ELENİRSE NE OLUR?

Galatasaray ile St. Johnstone bu akşam karşı karışıya geliyor. Sporseverler için D Smart Spor'dan yayınlanacak olan maçın hakemi Andris Treimanis.
Transferleriyle adından sık sık söz ettiren Galatasaray bu akşam St. Johnstone’u yenerse play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile kozlarını paylaşacak.
Eğer ki Galatasaray, St. Johnstone ile gerçekleştirdiği maçta elenirse, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yoluna devam edecek.
İstanbul'da gerçekleşen turun ilk mücadelesi 1-1 sona ermişti. Galatasaray, rövanşı kazanırsa üst tura çıkacak.
Eğer müsabaka eşitlikle sona ererse uzatma devrelerine geçilecek. Eşitlik bozulmazsa turu penaltı atışları belirleyecek. Galatasaray, St. Johnstone’a yenilirse de UEFA Avrupa Ligi’nde veda edecek.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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