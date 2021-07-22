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Galatasaray elenirse UEFA’da mı oynayacak? Galatasaray elenirse ne olur?

22.07.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi heyecanı sürerken merakla takip edilen PSV Galatasaray maçı bugün oynandı. Futbolseverler 5-1 biten maç sonrası Galatasaray'ın elenme durumunda UEFA'da oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Peki Galatasaray elenirse UEFA’da mı oynayacak? Galatasaray elenirse ne olur? İşte merak edilenler...

PSV Galatasaray maçı bugün gerçekleşti. Sarı kırmızılı taraftarlar ve futbolseverler 5-1 biten maç sonrası Galatasaray'ın elenme durumunda UEFA'da oynayıp oynamayacağını araştırmaya başladı. Peki Galatasaray elenirse UEFA’da mı oynayacak?

Galatasaray elenirse UEFA’da mı oynayacak?

Sarı kırmızılı taraftarların ve futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği PSV - Galatasaray maçı bugün gerçekleşti. Maç sonucunda PSV 5-1 galip geldi.
TV8 ekranlarından da canlı olarak yayınlanan maç sonrası futbolseverler ve sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray'ın elenirse UEFA'da oynayıp oynamayacağını merak ediyor.
Galatasaray'ın Hollandalı rakibini eleyememesi durumunda yoluna devam edeceği UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi açıklandı.
Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye elenirse, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek.
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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