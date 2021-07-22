Galatasaray elenirse UEFA’da mı oynayacak? Galatasaray elenirse ne olur?

PSV Galatasaray maçı bugün gerçekleşti. Sarı kırmızılı taraftarlar ve futbolseverler 5-1 biten maç sonrası Galatasaray'ın elenme durumunda UEFA'da oynayıp oynamayacağını araştırmaya başladı. Peki Galatasaray elenirse UEFA’da mı oynayacak?

Sarı kırmızılı taraftarların ve futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği PSV - Galatasaray maçı bugün gerçekleşti. Maç sonucunda PSV 5-1 galip geldi.

TV8 ekranlarından da canlı olarak yayınlanan maç sonrası futbolseverler ve sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray'ın elenirse UEFA'da oynayıp oynamayacağını merak ediyor.