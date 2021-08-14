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Galatasaray, Feghouli ile görüşme yapacak

14.08.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray yönetimi, yıllık toplam maliyeti 4.1 milyon Euro'yu bulan Feghouli'nin garanti maaşını 3.8 milyon Euro'dan 2.5 milyon Euro seviyesine düşürmek istiyor.

Galatasaray'ın St. Johnstone'ı yendiği karşılaşmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Feghouli kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmek istiyor.

Galatasaray yönetiminin 3.8 milyon Euro garanti ve bonuslarla beraber 4.1 milyon Euro'ya
ulaşan maaşı nedeniyle yollarını ayırmak istediği Feghouli şu ana kadar gelen tüm teklifleri geri çevirdi.

İstediği maaşı bulamadığı için Galatasaray ile olan sözleşmesinden çıkmak istemeyen 31 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim ile yaptığı görüşmede de kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmek istediğini iletti.

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Galatasaray yönetimi, sözleşmesinden çıkamadığı Feghouli ile bir kez daha maaş indirimine gitme konusunda karar aldı.

Başkan Burak Elmas, bizzat Feghouli ile bir kez daha görüşerek maaş indirimi yapması konusunda talepte bulunacak ve Cezayirli futbolcunun ise bu talebe bu kez belirli ölçülerde sıcak bakması bekleniyor.

Galatasaray yönetimi, yıllık toplam maliyeti 4.1 milyon Euro'yu bulan Feghouli'nin garanti maaşını 3.8 milyon Euro'dan 2.5 milyon Euro seviyesine düşürmek istiyor.

(SPORX)

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ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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