Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri! Marcao’ya flaş teklif!

Fenerbahçe ise Bakambu için çalışmalarını sürdürüyor. Bakambu’nun dışında Dembele için de girişimlerde bulunan Fenerbahçe, bu transfer için Pelkas kartını kullanacak. Beşiktaş ise milli futbolcu için iki farklı teklif hazırlarken, Galatasaray’da Kerem Aktürk’le kavga eden Marcao’ya Rusya’dan talip çıktı…

BEŞİKTAŞ’IN GEDSON FERNANDES ISRARI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da kiralık olarak oynayan Gedson Fernandes’e Beşiktaş’ın ilgisi devam ediyor. Sabah’ta yer alan habere göre; bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yarışacak olan Beşiktaş, bonservisi Benfica’da bulunan yıldız futbolcuyu kiralamak istiyor. Prensipte anlaştığı Lucas Fernando’yu şimdilik beklen siyah-beyazlılar, orta sahaya yapılacak takviye için ilk hedef olan Gedson Fernandes için çalışmalarını sürdürüyor.

KARTAL, ELNENY İÇİN HAREKETE GEÇTİ En son Michy Batshuayi'yi kiralık olarak kadroya dâhil eden Beşiktaş'ta Elneny ismi gündeme geldi. Fotomaç’ta yer alan habere göre Beşiktaş, Arsenal’de top koşturan Mohamed Elneny için harekete geçti.

FENERBAHÇE’DE BAKAMBU SESLERi Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın kadroda çok istediği Cedric Bakambu için çalışmalar devam ediyor. Kariyerini tekrardan Avrupa'da sürdürmek isteyen Bakambu, sarı-lacivertli kulüle prensip anlaşmasına vardı. Fanatik’in iddiasına göre; Bakambu’nun hedefi, bonservisini eline alarak Fenerbahçe’ye transfer olmak. Sarı-lacivertli yönetim de bu sebeple aceleci davranmadan beklemeye geçti.

LYON’DA ORTALIK KARIŞTI Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraştığı Dembele'nin kulübü Lyon'da ortalık karıştı. Lyon, Ligue1’de ilk hafta Best ile 1-1 berabere kalmasının ardından, Angers'a 3-0 mağlup olunca, yönetim harekete geçti. Fanatik’te yer alan habere göre; Lyon yönetimi, Houssem Aouar, Dembele, Islam Slimani ve Maxvel Cornet gibi oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Lyon, bu operasyon kapsamında Dembele transferinde Pelkas’ın dışında bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor.