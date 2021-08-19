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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri! Marcao’ya flaş teklif!

19.08.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’la ilgili transfer haberleri… Beşiktaş’ın Gedson Fernandes ısrarı bitmiyor. Şampiyonlar Ligi’nde yarışacak olan Beşiktaş, Fernandes’i renklerine katmayı istiyor. Kara-Kartal, Arsenalli yıldız futbolcu Elneny için de harekete geçti.

Fenerbahçe ise Bakambu için çalışmalarını sürdürüyor. Bakambu’nun dışında Dembele için de girişimlerde bulunan Fenerbahçe, bu transfer için Pelkas kartını kullanacak. Beşiktaş ise milli futbolcu için iki farklı teklif hazırlarken, Galatasaray’da Kerem Aktürk’le kavga eden Marcao’ya Rusya’dan talip çıktı…

BEŞİKTAŞ’IN GEDSON FERNANDES ISRARI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da kiralık olarak oynayan Gedson Fernandes’e Beşiktaş’ın ilgisi devam ediyor. Sabah’ta yer alan habere göre; bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yarışacak olan Beşiktaş, bonservisi Benfica’da bulunan yıldız futbolcuyu kiralamak istiyor. Prensipte anlaştığı Lucas Fernando’yu şimdilik beklen siyah-beyazlılar, orta sahaya yapılacak takviye için ilk hedef olan Gedson Fernandes için çalışmalarını sürdürüyor.

KARTAL, ELNENY İÇİN HAREKETE GEÇTİ

KARTAL, ELNENY İÇİN HAREKETE GEÇTİ
En son Michy Batshuayi'yi kiralık olarak kadroya dâhil eden Beşiktaş'ta Elneny ismi gündeme geldi. Fotomaç’ta yer alan habere göre Beşiktaş, Arsenal’de top koşturan Mohamed Elneny için harekete geçti.

FENERBAHÇE’DE BAKAMBU SESLERi

FENERBAHÇE’DE BAKAMBU SESLERi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın kadroda çok istediği Cedric Bakambu için çalışmalar devam ediyor. Kariyerini tekrardan Avrupa'da sürdürmek isteyen Bakambu, sarı-lacivertli kulüle prensip anlaşmasına vardı. Fanatik’in iddiasına göre; Bakambu’nun hedefi, bonservisini eline alarak Fenerbahçe’ye transfer olmak. Sarı-lacivertli yönetim de bu sebeple aceleci davranmadan beklemeye geçti.

LYON’DA ORTALIK KARIŞTI

LYON’DA ORTALIK KARIŞTI
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraştığı Dembele'nin kulübü Lyon'da ortalık karıştı. Lyon, Ligue1’de ilk hafta Best ile 1-1 berabere kalmasının ardından, Angers'a 3-0 mağlup olunca, yönetim harekete geçti. Fanatik’te yer alan habere göre; Lyon yönetimi, Houssem Aouar, Dembele, Islam Slimani ve Maxvel Cornet gibi oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Lyon, bu operasyon kapsamında Dembele transferinde Pelkas’ın dışında bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ, KAAN AYHAN İÇİN TÜM ŞARTLARI ZORLUYOR

BEŞİKTAŞ, KAAN AYHAN İÇİN TÜM ŞARTLARI ZORLUYOR
Beşiktaş, milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor. İtalyan ekibi Sassuolo'ya iki farklı teklif götüren siyah-beyazlılar, kiralama için de öneri hazırladı. Fotomaç’ta yer alan habere göre; Kaan Ayhan’ın kadroya katılamaması durumunda rota Barcelona'a gözden çıkarılan Samuel Umtiti'ye çevirilecek.
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