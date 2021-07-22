Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray gruptan çıkar mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı olan PSV Galatasaray maçı bugün oynandı ve TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlandı. 5-1 biten maç sonrası Galatasaray'ın gruptan nasıl çıkacağı sorgulanmaya başlandı. Peki Galatasaray gruptan nasıl çıkar?