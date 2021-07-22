Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray gruptan çıkar mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı olan PSV Galatasaray maçı bugün oynandı ve TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlandı. 5-1 biten maç sonrası Galatasaray'ın gruptan nasıl çıkacağı sorgulanmaya başlandı. Peki Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği PSV - Galatasaray maçı bugün gerçekleşti. Maç sonucu PSV 5-1 galip geldi.
Merakla izlenen maç sonrası futbolseverler ve sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray'ın gruptan nasıl çıkacağını merak etmeye başladı.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Hollanda’nın güçlü takımlarından PSV idi. İlk maçın 21 Temmuz’da deplasmanda gerçekleşmesinin ardından ikinci maçın ise 27-28 Temmuz tarihinde İstanbul’da oynanması bekleniyor.
Bu maçta Galatasaray eğer PSV'yi eğer 4-0 yenerse, Galatasaray gruptan çıkma hakkını elde etmiş olacak.
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