SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray gruptan çıkar mı?

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray gruptan çıkar mı?

22.07.2021 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ederken PSV Galatasaray maçı bugün oynandı ve TV8 ekranlarında canlı şekilde yayınlandı. Futbolseverler 5-1 biten maç sonrası Galatasaray'ın gruptan nasıl çıkacağını merak etmeye başladı. Peki Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray gruptan çıkar mı? İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı olan PSV Galatasaray maçı bugün oynandı ve TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlandı. 5-1 biten maç sonrası Galatasaray'ın gruptan nasıl çıkacağı sorgulanmaya başlandı. Peki Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği PSV - Galatasaray maçı bugün gerçekleşti. Maç sonucu PSV 5-1 galip geldi.
Merakla izlenen maç sonrası futbolseverler ve sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray'ın gruptan nasıl çıkacağını merak etmeye başladı.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Hollanda’nın güçlü takımlarından PSV idi. İlk maçın 21 Temmuz’da deplasmanda gerçekleşmesinin ardından ikinci maçın ise 27-28 Temmuz tarihinde İstanbul’da oynanması bekleniyor.
Bu maçta Galatasaray eğer PSV'yi eğer 4-0 yenerse, Galatasaray gruptan çıkma hakkını elde etmiş olacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

21 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

21 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Boupendza için resmi açıklama geldi!

Boupendza için resmi açıklama geldi!

Galatasaray bombayı patlattı! İşte bonservisi

Galatasaray bombayı patlattı! İşte bonservisi

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

PSV-Galatasaray maçı öncesi son gelişmeler!

PSV-Galatasaray maçı öncesi son gelişmeler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

''Galatasaray'ın istediği her oyuncuya teklif yapacağız''

''Galatasaray'ın istediği her oyuncuya teklif yapacağız''

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Tokyo 2020'de seks önlemi

Tokyo 2020'de seks önlemi

İşte F.Bahçe'nin yeni forveti

İşte F.Bahçe'nin yeni forveti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.