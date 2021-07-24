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Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau İstanbul'da

24.07.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın KAP'a da bildirdiği 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan oyuncu daha sonra 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Cicaldau'yu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Umarım her şey iyi gidecek" ifadelerini kullandı.

Kovid-19 aşısı bulunan futbolcu, havalimanında bir de testten geçirildi. Cicaldau'nun havalimanından ayrıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük

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LIONEL CAROLE
Strasbourg -> Kayserispor Bonservis: Bedelsiz

MEHMET TOPAL

MEHMET TOPAL
Başakşehir -> Beşiktaş Bonservis: Bedelsiz

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LUCAS CASTRO
Fatih Karagümrük -> Adana Demirspor Bonservis: Açıklanmadı
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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