Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı'nın tarzı sosyal medyada gündem oldu: Keşke görmeseydim

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da, Sarı-Kırmızılı futbolcular sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu tatilde aldı. Tatile çıkan isimler arasında geçtiğimiz sezonki performansıyla büyük alkış toplayan ve kazanılan başarıda büyük pay sahibi olan Abdülkerim Bardakcı da bulunurken, başarılı savunmacının paylaştığı bir gönderi sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Abdülkerim Bardakcı'nın tatil tarzı sosyal medyanın gündemin otururken, verdiği bu poz kullanıcılar tarafından çokça yorum aldı.

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