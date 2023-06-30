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Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı'nın tarzı sosyal medyada gündem oldu: Keşke görmeseydim

30.06.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın tatil esnasında çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da, Sarı-Kırmızılı futbolcular sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu tatilde aldı. Tatile çıkan isimler arasında geçtiğimiz sezonki performansıyla büyük alkış toplayan ve kazanılan başarıda büyük pay sahibi olan Abdülkerim Bardakcı da bulunurken, başarılı savunmacının paylaştığı bir gönderi sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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Abdülkerim Bardakcı'nın tatil tarzı sosyal medyanın gündemin otururken, verdiği bu poz kullanıcılar tarafından çokça yorum aldı.

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI:

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