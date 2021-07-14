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Galatasaray transfer haberleri! 14 Temmuz: Beşiktaş’la Galatasaray transferde karşı karşıya!

14.07.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. İç transferde Arda Turan ve Emre Akbaba ile nikah tazeleyen Aslan, Aytaç Kara, Alparslan Öztürk ve Barış Yılmaz’ı da sarı-kırmızılı renklere bağladı. Beşiktaş’la Rosier için yarışan Galatasaray’da yabancı başka transferler de gündeme geliyor.

PSG’nin yıldızı Kurzawa için girişimlerde bulunan Galatasaray’da Stanicu ve Kouyate isimleri de öne çıktı. Stanicu için Prag ile maliyeti konusunda anlaşamayan sarı-kırmızılılar, yıldız ismi kadroya katmak için yeni hamleler yapmayı planlıyor.

İşte Galatasaray'daki transfer iddiaları...

GALATASARAY’LA BEŞİKTAŞ ARASINDA ROSİER SAVAŞI!

GALATASARAY’LA BEŞİKTAŞ ARASINDA ROSİER SAVAŞI!
Beşiktaş, Rosier'le yola devam etmek için oyuncuyla 1 aydan uzun süre önce anlaşmaya vardı. Futbolcunun bonservisini elinde tutan Sporting'i, olabildiğince düşük bir bonservis miktarına ikna etmek için yoğun çaba sarfeden Beşiktaş, Portekiz ekibiyle orta yolu buldu. 4,4 milyon avro bonservis + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifi karşılığında el sıkışılırken, Galatasaray'dan gelen 5 milyon avroluk teklif sonrası işler karıştı.
Sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Rosier, Beşiktaş'ı isterken, yıldız futbolcunun kulübü ise seçimini Galatasaray'dan yana kullanmak istiyor.

KURZAWA HAREKETİ

KURZAWA HAREKETİ
Sol bek arayışlarına devam eden Galatasaray'ın PSG'nin yıldızı Layvin Kurzawa için devreye girdiği iddia edildi.28 yaşındaki PSG'nin yıldızı için kulubü ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray'ın, 28 yaşındaki isimle masaya oturacağı belirtildi.

STANİCU'DA PRAG PÜRÜZÜ

STANİCU'DA PRAG PÜRÜZÜ
Galatasaray'ın, orta saha için Slavia Prag'da top koşturan Nicolae Stanciu ile anlaşmaya vardığı aktarılmıştı. Sarı-kırmızılılar, oyuncu ile imza aşamasına gelirken, Çekya ekibinin pürüz çıkardığı iddia edildi. Prag ile maliyeti konusunda anlaşmaya varamayan Galatasaray, yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

ASLAN'DAN KOUYATE BOMBASI

ASLAN'DAN KOUYATE BOMBASI
Galatasaray, İngiliz ekibi Crystal Palace'ın Senegalli stoperi Cheikhou Kouyate'yi gündemine aldı. Teknik patron Fatih Terim'in olumru rapor vermesinin ardından 31 yaşındaki yıldız futbolcu için harekete geçildi.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Valentin Rosier
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Piyasada adam yok sanki birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar

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