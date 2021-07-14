Galatasaray transfer haberleri! 14 Temmuz: Beşiktaş’la Galatasaray transferde karşı karşıya!

PSG’nin yıldızı Kurzawa için girişimlerde bulunan Galatasaray’da Stanicu ve Kouyate isimleri de öne çıktı. Stanicu için Prag ile maliyeti konusunda anlaşamayan sarı-kırmızılılar, yıldız ismi kadroya katmak için yeni hamleler yapmayı planlıyor.

İşte Galatasaray'daki transfer iddiaları...

GALATASARAY’LA BEŞİKTAŞ ARASINDA ROSİER SAVAŞI! Beşiktaş, Rosier'le yola devam etmek için oyuncuyla 1 aydan uzun süre önce anlaşmaya vardı. Futbolcunun bonservisini elinde tutan Sporting'i, olabildiğince düşük bir bonservis miktarına ikna etmek için yoğun çaba sarfeden Beşiktaş, Portekiz ekibiyle orta yolu buldu. 4,4 milyon avro bonservis + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifi karşılığında el sıkışılırken, Galatasaray'dan gelen 5 milyon avroluk teklif sonrası işler karıştı.

Sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Rosier, Beşiktaş'ı isterken, yıldız futbolcunun kulübü ise seçimini Galatasaray'dan yana kullanmak istiyor.

KURZAWA HAREKETİ Sol bek arayışlarına devam eden Galatasaray'ın PSG'nin yıldızı Layvin Kurzawa için devreye girdiği iddia edildi.28 yaşındaki PSG'nin yıldızı için kulubü ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray'ın, 28 yaşındaki isimle masaya oturacağı belirtildi.

STANİCU'DA PRAG PÜRÜZÜ Galatasaray'ın, orta saha için Slavia Prag'da top koşturan Nicolae Stanciu ile anlaşmaya vardığı aktarılmıştı. Sarı-kırmızılılar, oyuncu ile imza aşamasına gelirken, Çekya ekibinin pürüz çıkardığı iddia edildi. Prag ile maliyeti konusunda anlaşmaya varamayan Galatasaray, yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.