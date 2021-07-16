Galatasaray transfer haberleri! Cim-Bom milli yıldız için devreye girdi!

Geçen sezonun ikinci yarısında Benfica’dan kiralanan Gedson Fernandes’i yeniden takımda görmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, özellikle sol bek sorununu çözecek yıldız bir isimle çalışmayı istiyor. İşte Galatasaray’la adı geçen isimlerle ilgili transfer haberleri…

İşte Galatasaray'da günün transfer iddiaları...

GHEZZAL SATRANCI İki ezeli rakip Galatasaray ve Beşiktaş, Ghezzal'ın peşinde. Siyah-beyazlılar, geçen sezon çifte şampiyonluğa büyük katkı sağlayan yıldız futbolcunun menajeri Fazuli ile görüşmüş ve yıllık 2,2 milyon avro önermişti.

Fakat Galatasaray'ın devreye girerek Fazuli ile temas kurması ve senelik 2,6 milyon avro teklif etmesi işleri karıştırdı.

SOL BEK SORUNUNU ALİOSKİ ÇÖZECEK Galatasaray sol bek sorununu Alioski ile çözecek… En son Patrick Van Aanholt ve Laywin Kurzawa ile görüşme halinde olan Galatasaray'ın, Ezgjan Aioski ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Leeds United ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Alioski, son dönemde Trabzonspor'la anılıyordu. Fakat Kuzey Makedon oyuncunun 2 milyon avro maaş ve imza parası istemesi nedeni ile bu transferden vazgeçtiği iddia edildi.