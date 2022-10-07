Gaziantep FK Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı! Antep'te puanlar paylaşıldı

Son dakika: Süper Lig'de heyecan 9. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 9. haftanın açılış karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Özellikle ikinci yarısının nefes kestiği mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve puanlar paylaşıldı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ!

Ev sahibi ekip Gaziantep FK'nın golü mücadelenin 69. dakikasında Markovic'ten gelirken, konuk ekibin golünü 60. dakikada Assombalonga kaydetti.

Gaziantep FK karşılaşmanın 78. dakikasında Ertuğrul Ersoy'un gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 12'ye, Adana Demirspor ise 18'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.