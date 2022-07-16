Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Gaziantep Valiliği öncülüğünde hazırlanan program, İstasyon Meydanı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kortej yürüyüşüyle başladı.

Meydanda bulunan vatandaşların birlikte akşam namazını kılmasıyla devam eden programda, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas 15 Temmuz gecesi halkın direnişini anlatan gösteri sundu.

Osman Öztunç'un dinletisinin gerçekleştirildiği etkinliğe yüzlerce vatandaş iştirak etti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması vatandaşlar tarafından kent meydanına kurulan dev ekranlardan izlendi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Rabia Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Vali Salih Ayhan ve protokol üyelerinin katıldığı 15 Temmuz Kortej Yürüyüşü ile başladı.

Daha sonra "15 Temmuz" fotoğraf sergisinin protokol üyelerince gezilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi ve video gösterisinin ardından yatsı namazı kılındı.

Urfa Ahengi ekibinin eserlerini seslendirmesinden sonra, şiir dinletisi, mehter ve kum sanatı gösterisi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması alana kurulan dev ekranlardan izlendi.

Etkinliğe, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kortej halinde "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Valilik önünde toplanan vatandaşlar, slogan atarak tekbir getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyenlere, polis ekipleri de eşlik etti.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türk milletinin tarih boyunca birçok kere istiklal ve istikbal verdiğini, nice şanlı zaferler ve kahramanlık destanları yazdığını söyledi.

Bu uğurda büyük bedeller ödeyen Türk milletinin hiçbir dönemde esaret altında yaşamadığını ve kutsal bildiği vatan topraklarını canı pahasına koruduğunu anlatan Coşkun, "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütünün alçak darbe girişimine karşı aziz milletimiz, kadını erkeği, yaşlısı genciyle canını ortaya koymuş, kendi iradesine ve özgürlüğüne yapılan hain saldırı karşısında dimdik bir duruş sergileyerek, yeniden bir dirilişe imza atmıştır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'in de yaptığı konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasını izledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" sonrası otizmli Metehan Ermeydan, Vali Coşkun'a sancağı teslim etti.

Orhan Hakalmaz'ın konserinin ardından kaside ve ilahiler okundu.

Öte yandan Elbistan, Afşin, Ekinözü, Çağlayancerit, Pazarcık, Türkoğlu, Andırın ve Göksun ilçelerinde de çeşitli etkinlikler organize edildi.

- Kilis

Kilis'te akşam namazına müteakip Hacı Cümbüş Camisi'nde şehitler için mevlit okundu.

Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla mehteran eşliğinde Hacı Cümbüş Camisi önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşte, öğrenciler Türk bayrağı açtı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, meydandaki 15 Temmuz şehitleri fotoğraflarının ve öz geçmişlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Sancak Koşusuna katılan gençler bayrağı Kilis Valisi Recep Soytürk'e takdim etti.

Etkinlikte, öğrenciler 15 Temmuz konulu şiirler seslendirdi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminin üzerinde 6 yıl geçtiğini belirtti.

Darbeye aziz milletin darbe yaptığını dile getiren Soytürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşların meydanlara inerek uçaklara meydan okuduğunu, canını vererek darbeyi engellediğini kaydetti.

Etkinliğe, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

-Malatya

Malatya ise Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile diğer protokol üyeleri Öğretmenevi önünden Malatya Valiliği önüne kadar mehter takımı eşliğinde yürüyüş yaptı.

Valilik önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu dua etti.

Vali Şahin, yaptığı konuşmada, FETÖ'nün küresel güçlerin oyuncağı olarak büyüdüğünü, suretini haktan gösterip bu milletin tertemiz din duygularını istismar ettiğini söyledi.

Örgütün ailelerine yabancılaştırdığı çocukların vatan ve millet duygularını yok ettiğini, onun yerine kendi sapkın, batini düşüncelerini koyduğunu ifade eden Şahin, "Onları mankurtlaştırarak kendi meclisini bombalayan, kendi insanına kurşun sıkan birer hain haline getirip küresel güçlerin piyonu haline getirdi. Bu süreci iyi anlamalıyız. Müslüman bir delikten iki kere sokulmaz. Bir daha böyle ihanet yaşamamalıyız. Bunun için her zaman aklı, bilimi kendimize rehber edineceğiz. Dinimizi de gerçek kaynağından öğreneceğiz. İşte o zaman bir daha kendimizi kullandırtmayız." dedi.

Öte yandan Darende ve Hekimhan ilçelerinde de etkinlikler yapıldı.

- Adıyaman

Adıyaman Valiliği öncülüğünde hazırlanan etkinlik, Karayolları Kavşağı'ndan Eğriçay Parkı'na kortej yürüyüşüyle başladı.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması alana kurulan dev ekranlarda izlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Sancak Koşusu'na katılan gençler bayrağı Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'a takdim etti.

Etkinlik ses sanatçısı Yusuf Güney'in konserinin ardından kaside ve ilahiler ile devam etti.

Etkinliğe, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.