Gaziantep'te "kurban yakalama timi" kaçan danayı yakaladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan kurban yakalama timi, kaçan kurbanlık danayı yakalayarak sahibine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesine bağlı Sarısalkım Kırsal Mahallesi'nde yaşayan Yunus Emre Yaycı, aldığı kurbanlık danayı evine götürmek için araca bindirmek istedi. Bu sırada ürken hayvan, sahibinin elinden kaçarak boş araziye yöneldi.

Uzun süre hayvanı yakalamak için uğraşan Yaycı, başarılı olamayınca ALO 153 hattını arayarak Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığına bağlı kurban yakalama timinden destek istedi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kaçan kurbanlık danayı yerleşim yerinden uzaklaştırarak kement yardımıyla yakalamaya çalıştı. Hayvanın dizginlenememesi üzerine uyuşturucu iğne kullanan ekipler, kurbanlığı etkisiz hale getirdi ve sahibine teslim etti.

Yunus Emre Yaycı, "Kendi başımıza büyükbaş danaya zarar vermeden yakalamamız çok zor olurdu. Profesyonelce yapılan çalışma sonucunda kurbanlığımı yakalayıp bana verdiler, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan 5 araç ve 15 kişiden oluşan yakalama timi, 1 aylık eğitimin ardından arife günü ve bayram boyunca vatandaşa hizmet verecek.